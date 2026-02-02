En vivo Radio La Red
Política

Sáenz volvió a cruzar al kirchnerismo: "Guapos de cuartel", le dijo a Milani

La discusión con el ex jefe militar durante el gobierno de Cristina Kirchner se inició luego de las críticas de Milani a la aprobación del presupuesto 2026.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, redobló hoy sus críticas a la conducción de Cristina Kirchner en el peronismo. En un cruce con el ex jefe del Ejército de la gestión cristinista, César Milani, el mandatario provincial acusó en la red social X a los dirigentes que aún sostienen el liderazgo de la ex presidenta de ser “guapos de cuartel”.

“Si algo nos legó el General Güemes fue la valentía de plantarnos contra las ideas y conductas que creemos equivocadas, porque son contrarias al bien común que es nuestra Patria. Su poncho, ese que orgullosamente llevo en mis espaldas, es mucho más que un uniforme verde oliva o una charretera: es un estandarte de todos los salteños que represento por el voto popular. No sé usted a quién ni a qué intereses representa. Yo lo tengo claro: es Salta y los salteños. Y sepa que lo voy a seguir haciendo, aún con sus amenazas y clases de historia de pacotilla”.

El cruce con Milani se dio en la red social X. El ex militar le dijo el sábado 31 de enero al gobernador salteño "guapo de papel” luego de que el mandatario provincial defendiera el pasado 29 de enero a la senadora nacional Carolina Moisés y a los legisladores peronistas de Jujuy que votaron el Presupuesto 2026 en el Congreso.

“¡Basta de autoritarismo! En un nuevo capítulo de la dictadura del pensamiento que ejerce Cristina Fernández de Kirchner sobre el PJ, sus interventores bonaerenses decidieron la suspensión de militantes y dirigentes por haber cometido el pecado de estos tiempos: disentir con las órdenes de la señora. Humildemente, le pido que les dé libertad a los partidos provinciales y se corra de una vez por todas. No los use como una pyme familiar”, tuiteó Saénz el pasado jueves.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GustavoSaenzOK/status/2018302591080255626?s=20&partner=&hide_thread=false

Este tuit del mandatario salteño -que contenía una foto de Saénz con la senadora Moisés y los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca)- fue el que provocó la rabieta de Milani en X. “Un tipo que se pone en los hombros el poncho rojo, de origen histórico, militar y simbólico, del patriota Martín Miguel de Güemes, critica a la líder del peronismo y dos veces presidente de la Nación, detenida de forma injusta, mientras no duda un minuto en ponerse de rodillas ante Milei en cada ocasión que se le presenta”, escribió el ex general.

Ante esto, Sáenz le dijo hoy a Milani: “Guapos de cuartel. Si invoca la historia, tenga la delicadeza de estudiarla. Afortunadamente hace algunas décadas vivimos en democracia y aunque le cueste entenderlo, los tiempos de las jerarquías arbitrarias, esas de las sinrazones, las botas y los gritos, quedaron en el pasado”.

