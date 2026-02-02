Sáenz volvió a cruzar al kirchnerismo: "Guapos de cuartel", le dijo a Milani

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GustavoSaenzOK/status/2018302591080255626?s=20&partner=&hide_thread=false Guapos de cuartel.



Si invoca la historia, tenga la delicadeza de estudiarla. Afortunadamente hace algunas décadas vivimos en democracia y aunque le cueste entenderlo, los tiempos de las jerarquías arbitrarias, esas de las sinrazones, las botas y los gritos, quedaron en el… https://t.co/gCiBqWOU7g — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) February 2, 2026

Este tuit del mandatario salteño -que contenía una foto de Saénz con la senadora Moisés y los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca)- fue el que provocó la rabieta de Milani en X. “Un tipo que se pone en los hombros el poncho rojo, de origen histórico, militar y simbólico, del patriota Martín Miguel de Güemes, critica a la líder del peronismo y dos veces presidente de la Nación, detenida de forma injusta, mientras no duda un minuto en ponerse de rodillas ante Milei en cada ocasión que se le presenta”, escribió el ex general.

Ante esto, Sáenz le dijo hoy a Milani: “Guapos de cuartel. Si invoca la historia, tenga la delicadeza de estudiarla. Afortunadamente hace algunas décadas vivimos en democracia y aunque le cueste entenderlo, los tiempos de las jerarquías arbitrarias, esas de las sinrazones, las botas y los gritos, quedaron en el pasado”.