Diego Peretti brilla en Netflix con una comedia romántica y es la película que todos están viendo

Diego Peretti arrasa en Netflix con "Alma mía"

Cuando se piensa en Diego Peretti, no siempre se lo asocia a este tipo de relatos. Sin embargo, su participación en Alma mía fue clave para sostener el equilibrio del elenco. En aquel entonces, el actor todavía construía su camino en el cine nacional, y este proyecto le permitió mostrar una faceta distinta, más ligada a la observación y al timing justo de la comedia.

Peretti interpretó un personaje secundario, pero fundamental, que aportó humor, complicidad y una mirada irónica sobre los vínculos amorosos. Su presencia funcionó como un contrapunto necesario frente al drama romántico de los protagonistas. Esa combinación ayudó a que la película no cayera en lugares comunes y mantuviera un tono fresco durante todo su desarrollo.

Peretti Alma mía

Con el paso del tiempo, y tras una carrera marcada por papeles intensos y desafiantes, este trabajo quedó relegado en la memoria colectiva. Sin embargo, revisitarlo hoy permite entender mejor la versatilidad del actor y su capacidad para adaptarse a registros muy distintos sin perder identidad.

El elenco de "Alma mía" con Diego Peretti

Araceli González

Pablo Echarri

Héctor Bidonde

Diego Peretti

Rita Cortese

Valeria Bertuccelli

Damián de Santo

Adriana Salonia

Antonella Costa

Duilio Orso

La visión detrás de la película y su origen

Un dato que muchos desconocen es que la película fue producida por Adrián Suar, quien también estuvo detrás de la idea original que inspiró el guion. En ese momento, Suar apostó por un relato íntimo, centrado en las emociones, lejos de los grandes artificios técnicos.

Alma mía Netflix 1

La producción apostó por escenarios urbanos reconocibles, diálogos cercanos y una puesta en escena funcional. No buscó deslumbrar desde lo visual, sino acompañar la historia sin interferencias. Esa decisión estética permitió que el foco estuviera siempre en los personajes y en sus conflictos internos.

Tras su estreno, la película recibió una buena respuesta del público. No fue un fenómeno masivo, pero sí logró instalarse como una propuesta querida, recomendada de boca en boca y valorada por quienes buscaban un cine argentino más liviano y optimista.

Por qué ver esta comedia romántica en Netflix

Actualmente, Alma mía se encuentra disponible en Netflix, aunque no suele aparecer entre las recomendaciones destacadas. El algoritmo privilegia estrenos recientes o producciones de alto impacto, y eso dejó a esta película en un segundo plano. Sin embargo, su inclusión en el catálogo ofrece una oportunidad única para redescubrirla.

Alma mía Netflix 3

Para quienes siguen la trayectoria de Diego Peretti, este título funciona como una rareza. Permite ver al actor en una etapa temprana de su carrera y en un registro que hoy resulta poco habitual dentro de la plataforma.

A más de dos décadas de su estreno, la película conserva su frescura. Algunas referencias temporales la ubican claramente en los años noventa, pero eso no juega en su contra. Al contrario, suma un componente nostálgico que potencia la experiencia de visionado.

Mirá el tráiler de "Alma mía"