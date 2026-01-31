Diego Peretti brilla en Netflix con una comedia romántica y es la película que todos están viendo
Netflix tiene la comedia romántica más vista y está protagonizada por Diego Peretti. Si te gustan las historias de amor, no te podés perder esta película.
Diego Peretti en Netflix es una combinación que suele asociarse a personajes intensos, relatos incómodos o tramas psicológicas que dejan huella. Ahí es donde aparece esta película argentina, estrenada a fines de los años noventa, que apostó por el encanto simple de los vínculos humanos y por una historia que habló del amor sin cinismo.
Estrenada en 1999 y dirigida por Daniel Barone, "Alma mía" se presentó como una comedia romántica clásica, sin artificios ni giros forzados. La película contó una historia reconocible, cercana y atravesada por decisiones cotidianas que cualquiera pudo haber tomado. Esa sencillez fue, en su momento, una de sus mayores virtudes.
La película no necesitó exageraciones para construir el conflicto. El guion se apoyó en diálogos ágiles y situaciones cotidianas que avanzaron con naturalidad. El público conectó rápido con esa tensión emocional, porque habló de elecciones, de renuncias y de lo que pasa cuando el corazón no sigue el mismo ritmo que la razón.
De qué trata "Alma mía" en Netflix
Según la sinopsis oficial de Netflix: "Los destinos románticos de una carismática repostera y un arquitecto a punto de casarse se entrelazan luego de un encuentro inesperado en una despedida de soltero".
Diego Peretti arrasa en Netflix con "Alma mía"
Cuando se piensa en Diego Peretti, no siempre se lo asocia a este tipo de relatos. Sin embargo, su participación en Alma mía fue clave para sostener el equilibrio del elenco. En aquel entonces, el actor todavía construía su camino en el cine nacional, y este proyecto le permitió mostrar una faceta distinta, más ligada a la observación y al timing justo de la comedia.
Peretti interpretó un personaje secundario, pero fundamental, que aportó humor, complicidad y una mirada irónica sobre los vínculos amorosos. Su presencia funcionó como un contrapunto necesario frente al drama romántico de los protagonistas. Esa combinación ayudó a que la película no cayera en lugares comunes y mantuviera un tono fresco durante todo su desarrollo.
Con el paso del tiempo, y tras una carrera marcada por papeles intensos y desafiantes, este trabajo quedó relegado en la memoria colectiva. Sin embargo, revisitarlo hoy permite entender mejor la versatilidad del actor y su capacidad para adaptarse a registros muy distintos sin perder identidad.
El elenco de "Alma mía" con Diego Peretti
Araceli González
Pablo Echarri
Héctor Bidonde
Diego Peretti
Rita Cortese
Valeria Bertuccelli
Damián de Santo
Adriana Salonia
Antonella Costa
Duilio Orso
La visión detrás de la película y su origen
Un dato que muchos desconocen es que la película fue producida por Adrián Suar, quien también estuvo detrás de la idea original que inspiró el guion. En ese momento, Suar apostó por un relato íntimo, centrado en las emociones, lejos de los grandes artificios técnicos.
La producción apostó por escenarios urbanos reconocibles, diálogos cercanos y una puesta en escena funcional. No buscó deslumbrar desde lo visual, sino acompañar la historia sin interferencias. Esa decisión estética permitió que el foco estuviera siempre en los personajes y en sus conflictos internos.
Tras su estreno, la película recibió una buena respuesta del público. No fue un fenómeno masivo, pero sí logró instalarse como una propuesta querida, recomendada de boca en boca y valorada por quienes buscaban un cine argentino más liviano y optimista.
Por qué ver esta comedia romántica en Netflix
Actualmente, Alma mía se encuentra disponible en Netflix, aunque no suele aparecer entre las recomendaciones destacadas. El algoritmo privilegia estrenos recientes o producciones de alto impacto, y eso dejó a esta película en un segundo plano. Sin embargo, su inclusión en el catálogo ofrece una oportunidad única para redescubrirla.
Para quienes siguen la trayectoria de Diego Peretti, este título funciona como una rareza. Permite ver al actor en una etapa temprana de su carrera y en un registro que hoy resulta poco habitual dentro de la plataforma.
A más de dos décadas de su estreno, la película conserva su frescura. Algunas referencias temporales la ubican claramente en los años noventa, pero eso no juega en su contra. Al contrario, suma un componente nostálgico que potencia la experiencia de visionado.