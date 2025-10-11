En vivo Radio La Red
Policiales
Salta
Narcotráfico
Conmoción

Quién es Vicente Cordeyro, el excomisario que apareció muerto en Salta y que denunciaba casos de narcotráfico

El excomisario retirado Vicente Cordeyro, de 64 años, fue encontrado muerto tras permanecer desaparecido desde el jueves pasado.

El excomisario retirado Vicente Cordeyro

El excomisario retirado Vicente Osvaldo Cordeyro, de 64 años, que estaba desaparecido desde el jueves pasado, fue encontrado muerto este sábado por la mañana en una zona de difícil acceso próxima al cerro Elefante, en el municipio de San Lorenzo, en Salta. El hecho será investigado, en principio, como una “muerte dudosa”, según confirmaron fuentes oficiales.

Triple crimen narco: allanaron la casa de Alex Roger Ydone Castillo, acusado de ser el autor intelectual

El hallazgo se produjo alrededor de las 9:30, durante un operativo que incluyó a efectivos policiales, guías locales y baqueanos. Luego de la denuncia por desaparición realizada por la esposa, tras no lograr comunicarse con él, se activó el protocolo de búsqueda inmediata.

Desde el viernes, más de 100 agentes realizaron rastrillajes en cerros, quebradas y caminos aledaños al lugar donde Cordeyro había sido visto por última vez.

La zona es frecuentada por senderistas y personas que practican trekking, y días atrás sufrió un incendio de pastizales que movilizó a bomberos y personal de Defensa Civil.

Por su parte, el vehículo del excomisario, un Volkswagen Surán gris, había sido hallado el jueves pasado a la noche estacionado en la intersección de Mitre y Güemes, sin signos de violencia ni indicios que permitieran determinar su ubicación. En ese marco, los investigadores revisaron cámaras de seguridad y analizaron antenas telefónicas para reconstruir sus últimos movimientos.

Según familiares, su recorrido confirmado incluyó dejar a su hija en Mitre y Belgrano, continuó por Quirquincho hasta el camino a Lesser y luego tomó la ruta 28 rumbo a San Lorenzo. Al momento de desaparecer, vestía ropa deportiva oscura y llevaba consigo su celular.

El procedimiento estuvo a cargo de los fiscales Ramiro Ramos Ossorio, Gabriel González y del coordinador general de fiscales Pablo Rivero, quienes continúan trabajando para determinar las circunstancias de la muerte.

A lo largo de su carrera, Cordeyro, de 64 años, ocupó diversos cargos dentro de la Policía de Salta, hasta alcanzar la jefatura de Investigaciones.

Su nombre se vinculó a casos de gran repercusión, como la desaparición de los hermanos Leguina, y a investigaciones sobre el Clan Castedo, relacionado con el narcotráfico en la frontera.

Recientemente, el excomisario había brindado entrevistas a medios locales sobre el crecimiento de mafias y la presencia de organizaciones vinculadas a carteles mexicanos en la región, según informaron medios locales.

