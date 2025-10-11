Quién es Vicente Cordeyro, el excomisario que apareció muerto en Salta y que denunciaba casos de narcotráfico

Por su parte, el vehículo del excomisario, un Volkswagen Surán gris, había sido hallado el jueves pasado a la noche estacionado en la intersección de Mitre y Güemes, sin signos de violencia ni indicios que permitieran determinar su ubicación. En ese marco, los investigadores revisaron cámaras de seguridad y analizaron antenas telefónicas para reconstruir sus últimos movimientos.

Según familiares, su recorrido confirmado incluyó dejar a su hija en Mitre y Belgrano, continuó por Quirquincho hasta el camino a Lesser y luego tomó la ruta 28 rumbo a San Lorenzo. Al momento de desaparecer, vestía ropa deportiva oscura y llevaba consigo su celular.

El procedimiento estuvo a cargo de los fiscales Ramiro Ramos Ossorio, Gabriel González y del coordinador general de fiscales Pablo Rivero, quienes continúan trabajando para determinar las circunstancias de la muerte.

Quién es Vicente Cordeyro, el excomisario que apareció muerto en Salta

A lo largo de su carrera, Cordeyro, de 64 años, ocupó diversos cargos dentro de la Policía de Salta, hasta alcanzar la jefatura de Investigaciones.

Su nombre se vinculó a casos de gran repercusión, como la desaparición de los hermanos Leguina, y a investigaciones sobre el Clan Castedo, relacionado con el narcotráfico en la frontera.

Recientemente, el excomisario había brindado entrevistas a medios locales sobre el crecimiento de mafias y la presencia de organizaciones vinculadas a carteles mexicanos en la región, según informaron medios locales.