Cómo fue la reunión previa al triple crimen narco entre los prófugos registrada por las cámaras de seguridad

Quiénes son los prófugos buscados por el triple crimen

Entre los hombres que aparecen en el video se encuentran Manuel David Valverde Rodríguez y Alex Roger Idone Castillo, dos de los tres prófugos que busca la Justicia.

Valverde Rodríguez fue incorporado a la causa tras la declaración de Celeste Magalí Guerrero, una de las imputadas, quien lo identificó como “uno de los sujetos que tenían guantes de látex” la noche del crimen. La mujer contó que les había alquilado su casa por mil dólares para una supuesta fiesta que terminó con el asesinato de las tres jóvenes. Lo describió vistiendo campera azul de la AFA y gorra con visera negra.

El acusado, conocido como “Chuman”, es integrante de la banda “La Jauría” y tiene antecedentes por un homicidio cometido en Perú en 2012. Además, las autoridades confirmaron que registró múltiples viajes a la Argentina. Uno de ellos fue captado por cámaras de seguridad el 28 de agosto, cuando ingresó a Buenos Aires junto a su sobrino “Pequeño J” y su hermano Luis en un viaje por Buquebús.

Las imágenes de los sospechosos antes de los crímenes.

Alex Roger Idone Castillo tiene una orden de captura internacional

Por su parte, Alex Roger Idone Castillo, pareja de Ibáñez, tiene una orden de captura internacional de Interpol por una causa de narcotráfico en Perú, donde fue detenido con 51 kilos de cocaína. Por ese motivo, no puede regresar a su país sin quedar detenido.

Idone Castillo es el hombre que viajaba con Sotacuro e Ibáñez en el VW Fox blanco durante el crimen. En sus primeras declaraciones a la prensa, Ibáñez intentó ocultar su identidad, refiriéndose a él como “Diego”, aunque luego admitió que se trataba de su pareja y que había participado activamente en el plan.