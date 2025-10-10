Triple crimen narco: allanaron la casa de Alex Roger Ydone Castillo, acusado de ser el autor intelectual

Según su testimonio, el viaje tenía como objetivo “recuperar la droga”, aunque aseguró desconocer el verdadero propósito del encuentro. “Me dijo que la idea era apretar a un tipo, no lastimar a las tres chicas”, agregó la mujer.

Ibáñez describió además el lugar donde ocurrieron los asesinatos, aunque aseguró no recordarlo con precisión: “Alex pasó muy despacito. De ahí salían una chica y un chico”, señaló ante los investigadores.

Quién es Florencia Ibáñez, la sobrina de Víctor Sotacuro Lázaro y séptima detenida por el triple crimen en Florencio Varela. (Foto: NA)

Un video que compromete aún más a Castillo

En el requerimiento de detención, el fiscal Arribas incorporó una captura de video en la que se ve a Ydone Castillo junto a “Pequeño J” y otros integrantes de la banda, presuntamente planificando el ataque. Esa prueba, junto con los testimonios recolectados y los rastros hallados en la escena, consolidan la hipótesis de que el crimen fue una represalia por un robo de droga.

Alex Roger Ydone Castillo había sido liberado por la pandemia

El nuevo presunto narco del caso, por otra parte, rompe el molde de la historia. Al contrario de “Pequeño J”, Matías Ozorio, Víctor Sotacuro, “El Loco David” y el resto de los acusados, Ydone Castillo sí tiene antecedentes por narcotráfico. Entró indocumentado al país; y tiene un DNI provisorio que le fue gestionado durante su estadía en el Servicio Penitenciario Federal.

Su arresto se produjo porque el Gobierno de Perú había pedido su extradición. Lo buscaban, precisamente, por narcotráfico. Lo soltaron por la pandemia del coronavirus.

Alex Castillo está prófugo por el triple crimen (Foto: Ministerio de Seguridad)

“En torno a ello, cabe recordar que el nombrado fue excarcelado por razones humanitarias relacionadas con el COVID el 14 de abril de 2020″, asegura un fallo de la Sala II de la Cámara Federal al que accedió este medio, firmado en junio de 2022. También, según la misma decisión judicial, el Gobierno de Perú no presentó en el plazo de 60 días los pedidos correspondientes para cerrar el proceso, un plazo establecido por la Ley 26.082.