Policiales
Crimen
narco
Intensa búsqueda

Triple crimen narco: allanaron la casa de Alex Roger Ydone Castillo, acusado de ser el autor intelectual

El hombre de 50 años, señalado como el dueño de la droga que habría motivado la masacre, estuvo detenido en Argentina y fue liberado durante la pandemia.

 Allanaron la casa de Alex Roger Ydone Castillo, acusado de ser el autor intelectual. 

La Justicia bonaerense ordenó allanar la vivienda de Alex Roger Ydone Castillo, de 50 años y nacionalidad peruana, en el marco de la intensa búsqueda del sospechoso de ser el autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela. La medida se concretó pocas horas después de que se emitiera un pedido de captura internacional en su contra.

Leé también La habitación intacta: la madre de Morena abrió su casa y mostró cómo vivía su hija antes del triple crimen
La habitación intacta: la madre de Morena abrió su casa y mostró cómo vivía antes del triple crimen. (Foto: gentileza Telenoche)

Según la investigación, Ydone Castillo sería el eslabón clave del móvil del caso: un ajuste de cuentas vinculado al robo de drogas. Su nombre surgió a partir de las declaraciones de varios detenidos, entre ellos su pareja, Florencia Ibáñez, quien es además sobrina de una de las víctimas. La mujer declaró que su novio era el dueño de la droga que habrían sustraído las tres jóvenes antes de ser asesinadas.

La orden de detención fue dictada por el juez Fernando Pinos Guevara, titular del Juzgado de Garantías N°4 del Departamento Judicial de La Matanza, a pedido del fiscal Carlos Arribas. Castillo se suma así a la lista de prófugos que aún busca la Justicia:

  • David Gustavo Morales Humani, alias “El Tarta” o “El Loco David”, señalado como uno de los autores materiales.
  • Manuel David Valverde Rodríguez, tío de “Pequeño J”, quien habría estado en la vivienda donde se cometieron los asesinatos y llevaba guantes de látex al momento del hecho, según declaró una de las imputadas.
Embed

La declaración clave de la pareja del sospechoso

En su ampliación testimonial, Florencia Ibáñez reveló que viajó junto a Ydone Castillo hasta la casa donde mataron a las chicas. “En ese momento no sabía a qué íbamos. Después me enteré, porque Alex me contó. Me dijo que le habían robado droga a él y a la gente que se la había vendido”, explicó.

Según su testimonio, el viaje tenía como objetivo “recuperar la droga”, aunque aseguró desconocer el verdadero propósito del encuentro. “Me dijo que la idea era apretar a un tipo, no lastimar a las tres chicas”, agregó la mujer.

Ibáñez describió además el lugar donde ocurrieron los asesinatos, aunque aseguró no recordarlo con precisión: “Alex pasó muy despacito. De ahí salían una chica y un chico”, señaló ante los investigadores.

quien-es-florencia-ibanez-la-sobrina-de-victor-sotacuro-lazaro-y-septima-detenida-por-el-triple-crimen-en-florencio-varela-foto-na-P6KFQQSRPFCTFDWQKN4IR666AE
Quién es Florencia Ibáñez, la sobrina de Víctor Sotacuro Lázaro y séptima detenida por el triple crimen en Florencio Varela. (Foto: NA)

Un video que compromete aún más a Castillo

En el requerimiento de detención, el fiscal Arribas incorporó una captura de video en la que se ve a Ydone Castillo junto a “Pequeño J” y otros integrantes de la banda, presuntamente planificando el ataque. Esa prueba, junto con los testimonios recolectados y los rastros hallados en la escena, consolidan la hipótesis de que el crimen fue una represalia por un robo de droga.

Alex Roger Ydone Castillo había sido liberado por la pandemia

El nuevo presunto narco del caso, por otra parte, rompe el molde de la historia. Al contrario de “Pequeño J”, Matías Ozorio, Víctor Sotacuro, “El Loco David” y el resto de los acusados, Ydone Castillo sí tiene antecedentes por narcotráfico. Entró indocumentado al país; y tiene un DNI provisorio que le fue gestionado durante su estadía en el Servicio Penitenciario Federal.

Su arresto se produjo porque el Gobierno de Perú había pedido su extradición. Lo buscaban, precisamente, por narcotráfico. Lo soltaron por la pandemia del coronavirus.

https___thumbs.vodgc.net_TNS310102025112021039843724-1760107498 (1)
Alex Castillo está prófugo por el triple crimen (Foto: Ministerio de Seguridad)

“En torno a ello, cabe recordar que el nombrado fue excarcelado por razones humanitarias relacionadas con el COVID el 14 de abril de 2020″, asegura un fallo de la Sala II de la Cámara Federal al que accedió este medio, firmado en junio de 2022. También, según la misma decisión judicial, el Gobierno de Perú no presentó en el plazo de 60 días los pedidos correspondientes para cerrar el proceso, un plazo establecido por la Ley 26.082.

