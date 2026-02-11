Moria Casán ventiló sus charlas con Luciano Castro y lanzó una frase sobre Griselda: "La extraña muchísimo"

“Está extrañando muchísimo al amor de su vida que es Griselda Siciliani. Hablamos de la vida, de todo”, reveló.

Lejos de ser un contacto superficial, Moria aseguró que la conexión se fortaleció durante encuentros en Mar del Plata: “Son mis nuevos amigos, nos hicimos amigos, pegamos onda. Compartí con ellos unas noches divinas en Mar del Plata y estamos empezando a tener una amistad”.

Embed

Qué dijo Sabrina Rojas sobre cómo se apagó su relación con Luciano Castro y cuáles fueron los momentos más duros

Sabrina Rojas decidió abrirse como nunca antes y hablar de su historia con Luciano Castro, revelando los momentos “más oscuros” que atravesó durante la relación. Con un relato sincero y sin rodeos, la modelo le contó a Yanina Latorre en su programa SQP, por América TV, cómo fue apagándose emocionalmente, cómo dejó de lado su carrera y de qué manera la personalidad del actor terminó influyendo en su día a día.

En ese contexto, Rojas aseguró que hoy se siente completamente distinta tras haber puesto fin a ese vínculo. “Renací. Estaba apagada porque estaba más pendiente del otro, porque él necesitaba más atención”, confesó, dejando en claro lo desgastante que resultó esa etapa.

La actriz recordó que durante años su vida giraba casi exclusivamente alrededor de Castro, quien, según relató, no disfrutaba de la exposición pública ni de los eventos sociales. “Él no me acompañaba a ningún lado, vivía la vida sol, conmigo en casa. Era muy ermitaño, no le gustaba salir”, explicó. Incluso marcó la diferencia con el período en el que el actor estuvo junto a Flor Vigna, donde se lo veía mucho más presente en celebraciones y actividades.

También admitió que su manera de expresarse cambió por completo después de la separación. “Siempre que daba una nota pensaba en él. No era tan espontánea como soy ahora. En casa sí hablaba, pero en público me cuidaba mucho”, sostuvo, mostrando cómo su libertad estaba condicionada.

Uno de los pasajes más duros llegó cuando reveló cómo la personalidad de Castro terminaba eclipsando sus propios logros. “Él era el protagonista, el galán de todas las novelas. Cuando a mí me surgía un trabajo, su reacción era: ‘¿Eso vas a hacer?’”, recordó con crudeza.

Cuando Yanina Latorre le preguntó directamente si había sufrido durante la relación, Sabrina fue tajante: “No te puedo explicar”.

Entre recuerdos encontrados, definió su vínculo con el actor como una verdadera montaña rusa. “Me hizo vivir momentos de mucha felicidad, pero también de angustia y locura. Fue como una novela, se sufría mucho”, expresó, aunque aclaró que hoy hablar del tema le resulta liberador y sanador.

Rojas fue categórica al descartar cualquier posibilidad de reconciliación: aseguró que ya no siente atracción por Castro, aunque mantiene un trato cordial por sus hijos. Incluso se animó a analizar su personalidad: “Se arrepiente, pide perdón, la pasa mal… pero cuando todo vuelve a estar bien, su forma de ser reaparece. Creo que tiene que ver con el ego, con sentirse impune porque ama fuerte. Es bastante autodestructivo”.

Con estas declaraciones, Sabrina Rojas dejó al descubierto una etapa marcada por el amor intenso pero también por el desgaste emocional, mostrando una versión mucho más empoderada de sí misma, lejos de aquella mujer que, según sus propias palabras, había quedado apagada.