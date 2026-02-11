Luis Ventura tras la fuerte denuncia de robos y ataques a APTRA: "Estoy apuntado permanentemente"

En ese contexto, comentó si recibió alguna respuesta en estas horas tras hacer público el caso: "Me llamó el Gobierno de Jorge Macri para tener una custodia, se llevaron más cámaras de seguridad, la verdad es que me pasa algo que a todo el mundo le pasa o no sé".

Ventura planteó las desmedidas críticas que hay hace un tiempo en torno al Martín Fierro: "Cada cosa que hago me salen a matar con un palo y no se justifica. Después vos ves que a cualquier premio se le de difusión y se habla como si no pasara nada. El Martín Fierro es un premio que entrega 300 estatuillas, que distingue todos los rubros y da trabajo a muchas personas en los canales desde el personal técnico, los medios que se acreditan, todo".

"Estoy cumpliendo mi tercera gestión al frente de APTRA y me quedan aún dos años más, evidentemente a más de uno le está molestando pero por no sé si presentará alguien en las elecciones, por el momento no tenemos oposición", sentenció el periodista.

luis ventura 2

El furioso descargo de Luis Ventura por los ataques a APTRA

Luis Ventura habló en A la Tarde (América Tv) tras el intento de robo en la sede de APTRA y denunció una ola de ataques contra la institución. En ese contexto, el periodista contó que desde unos meses tiene botón antipánico.

“¿Por qué nosotros tenemos que tener cámaras que son violentadas, que son rotas, que son corridas, justamente para pagar robos en cadena de computadoras, de laboratorios, de oficinas?”, comenzó su firme discurso.

Y entre ironía e indignación, el periodista se preguntó qué es lo que realmente buscan violentando el edifio de APTRA: “¿Estatuillas Martín Fierro? ¿Qué es lo que espera buscar? ¿Computadoras? ¿Plaquetas?”.

Según contó, ya se registraron cuatro intentos de robo en unos meses, y varios de ellos acompañados de amenazas y destrozos en los sistemas de seguridad.

“Esto es estar desprotegidos. En menos de 4 meses, hubo cuatro intentos de robo, con amenazas, con balas de cañón, con rotura de cámaras de seguridad. [...] Esto es sobre APTRA, ¿quién nos quiere perjudicar?”, expresó muy enojado en televisión.

Ventura deslizó que podría haber una intención puntual de dañar a la entidad que él preside. “Yo creo que ya después de tanto, tanta inseguridad que está sufriendo la Asociación de Periodistas de Radio y Televisión, hay alguien que está elucubrando justamente joder a la entidad... lo único que hace es entregar premios, hacer fiesta, tratar de convocar a la cultura nacional”, remarcó.

Y dejó en claro que el interior no hay objetos de valor: “¿Sabes qué hay? Rotura de c..., porque ahí la gente que va rema y labura todo el día. Basta. Acá no hay robo de bronce. Acá lo que buscan es abrir las puertas a través de la rotura de vidrio, computadoras y material electrónico. Eso es lo que han robado”, cerró furioso.