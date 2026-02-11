SUAF de ANSES redefine el monto por hijo en febrero: cuánto se cobra con el aumento

Los montos finales por hijo quedan establecidos de la siguiente manera:

Ingreso del Grupo Familiar hasta $971.786: $64.553,80

Entre $971.786,01 y $1.425.219: $45.543,60

Entre $1.425.219,01 y $1.645.464: $26.337,83

Entre $1.645.464,01 y $5.146.094: $13.587,51

Estos valores corresponden al monto mensual que se acredita por cada hijo y se ajustan automáticamente según el tramo de ingresos en el que se encuentre el grupo familiar.

Quiénes cobran SUAF con aumento en febrero

El incremento alcanza a todas las personas que perciben Asignaciones Familiares bajo el régimen SUAF, siempre que cumplan con los requisitos vigentes de ingresos y registración.

Entre los beneficiarios se encuentran:

Trabajadores en relación de dependencia

Monotributistas

Titulares de prestaciones de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo

Personas que cobran la prestación por desempleo

Para acceder al monto actualizado, es clave que los datos personales y del grupo familiar estén correctamente informados en los registros de ANSES.

Cómo influye el ingreso del grupo familiar en el monto del SUAF

El Ingreso del Grupo Familiar (IGF) es el factor determinante para definir cuánto se cobra por hijo dentro del sistema SUAF. El cálculo surge de la suma de todos los ingresos del grupo, y existe además un tope individual que no puede superar ninguno de sus integrantes.

Si uno de los miembros excede el límite mensual establecido, el grupo queda excluido del cobro, aun cuando el ingreso total se mantenga dentro de los rangos habilitados.

Este esquema explica por qué dos familias con la misma cantidad de hijos pueden cobrar montos distintos, aun dentro del mismo mes.

Cuándo se cobra el SUAF en febrero y cómo verificar el pago

Las fechas de cobro del SUAF en febrero se definen según el calendario oficial de ANSES, que se organiza por terminación de DNI del titular. El pago se deposita en la cuenta bancaria declarada y puede consultarse de forma anticipada.

Para verificar el monto y la fecha exacta de acreditación, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, donde también es posible revisar la composición del grupo familiar y el tramo de ingresos asignado.