Insólito: una mujer denunció que un therian mordió a su hija en la calle

Testigos aseguraron que los agresores parecían estar atravesando una especie de desconexión humana para adoptar conductas animales, un estado que dentro de esta subcultura se conoce como “Shift”, donde buscan actuar y reaccionar como la especie con la que se identifican.

La mujer volvió a insistir en lo increíble del episodio y remarcó el nivel de violencia del momento. “Me parece increíble. Me dijo que hacían como los perros, los lobos, como que la olían, que la perseguían, hasta que llegó la mordida”, expresó con indignación.

Según trascendió, el hecho ocurrió semanas atrás, pero la adolescente recién decidió contárselo a su familia luego de ver en redes sociales cómo el fenómeno “therian” comenzó a expandirse rápidamente en Argentina, lo que le hizo tomar dimensión de lo que realmente había vivido.