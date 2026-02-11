En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Córdoba
FENÓMENO QUE CRECE

Insólito: una mujer denunció que un therian mordió a su hija en la calle

El episodio habría tenido lugar semanas atrás en Córdoba, pero la víctima guardó silencio por temor y recién ahora decidió hablar.

Insólito: una mujer denunció que un therian mordió a su hija en la calle

Insólito: una mujer denunció que un therian mordió a su hija en la calle

Una situación insólita y sin precedentes generó conmoción en Jesús María, a unos 180 kilómetros de Córdoba Capital, luego de que una mujer denunciara que su hija adolescente fue atacada en la vía pública por integrantes de la comunidad “therian”, un colectivo de jóvenes que se identifica psicológicamente con animales como lobos, perros, zorros o gatos, entre otras especies.

Leé también El insólito ataque de un therian que sorprendió a una provincia
Therians en Argentina: la denuncia en Córdoba que abrió el debate. 

El episodio habría ocurrido en inmediaciones del colegio Domingo Faustino Sarmiento y, según relató la madre de la víctima a medios locales, lo que parecía ser un juego terminó convirtiéndose en un momento traumático. De acuerdo a su testimonio, el grupo estaba integrado por aproximadamente cuatro jóvenes que se desplazaban en cuatro patas y llevaban máscaras con forma de animales.

La adolescente, al principio, creyó que se trataba de una broma cuando comenzaron a seguirla y a olfatearla. Sin embargo, la situación se tornó violenta. “Me contó que con unas máscaras. La empezaron a olfatear y a corretear un poco, y ella se reía, pensaba que era broma, pero después le mordieron el tobillo, ella estaba con pollera”, denunció la mujer.

La madre explicó que la joven sufrió una herida física en el tobillo, pero también quedó afectada por el miedo que le generó el ataque. “Ella atinó a querer meterle una patada y se fue corriendo”, contó, aún sorprendida por la escena que su hija le describió.

Testigos aseguraron que los agresores parecían estar atravesando una especie de desconexión humana para adoptar conductas animales, un estado que dentro de esta subcultura se conoce como “Shift”, donde buscan actuar y reaccionar como la especie con la que se identifican.

La mujer volvió a insistir en lo increíble del episodio y remarcó el nivel de violencia del momento. “Me parece increíble. Me dijo que hacían como los perros, los lobos, como que la olían, que la perseguían, hasta que llegó la mordida”, expresó con indignación.

Según trascendió, el hecho ocurrió semanas atrás, pero la adolescente recién decidió contárselo a su familia luego de ver en redes sociales cómo el fenómeno “therian” comenzó a expandirse rápidamente en Argentina, lo que le hizo tomar dimensión de lo que realmente había vivido.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Córdoba
Notas relacionadas
Prometieron ayudarlo y pasó lo peor: el indignante asalto a un vendedor ambulante ciego
"Vas a tener que explicárselo a los chicos": descubrió a su pareja con otro hombre en un hotel alojamiento
Netflix: Ricardo Darín y el Chino Darín brillan con la película argentina más vista del momento

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar