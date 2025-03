Quiso evitar un robo y terminó asesinado: un menor detenido y la duda crucial de un testigo

Embed

Sin embargo, en diálogo con A24, Sebastián, un amigo de la víctima denunció: "Es toda mentira porque no... 16 años no tenía. Yo vi exactamente todo y menor no era. Mínimo de 21 a 30 años para mí tenía. Menor no era. Así que sigan buscando porque están metiendo a cualquiera como para terminar el caso y no es así".

Y completó: "Yo vi exactamente todo. Yo justo le salgo de cortar el pelo, que le corto el pelo a un nene de 8 años que estaba con la mamá. Ellos llegan a subir al auto, se van, y justo quedo mirando cuando aparece que siguen a la moto que quieren robar, la moto se le escapa, o sea, se le sube a la vereda de la plaza pero el loco se baja, como que los quiere seguir corriendo apuntándole con el arma, y ahí fue que nosotros saltamos gritándole para evitar el robo, y el chabón se da vuelta y tira dos tiros".

"Encima vuelve a pasar por donde estábamos nosotros, que yo creo que encima nos venía a rematar el loco, pero creo que cuando pasa ve que hay uno de mis amigos que está tirando y creo que por eso siguen de largo, si no yo creo que sigue haciendo desastres", cerró el joven.

El menor, que cumplió años antes del homicidio, tiene antecedentes por resistencia a la autoridad y tenencia de arma de fuego, del 7 de diciembre de 2023; abuso de arma, del 17 de enero de 2023; y robo agravado por uso de arma del 31 de enero de 2021.

Fue arrestado tras seis allanamientos en los que se secuestró un casco color negro y una campera que habrían sido utilizadas en el momento del hecho.

La aprehensión del sospechoso fue concretada por personal de la Estación de Policía de Seguridad Departamental de La Matanza, dependiente del Ministerio de Seguridad bonaerense, según confiaron las fuentes consultadas por este medio.

Cómo fue el ataque al joven que intentó evitar un robo

El hecho sucedió cuando la plaza se encontraba atestada de gente porque se realizaba una feria, con varias atracciones y espectáculos musicales. Exactamente el mismo lugar donde, hace dos meses, dos "motochorros" mataron a una mujer que viajaba en la línea 174 al disparar al colectivo.

Tras cometer el crimen, los asaltantes se dieron a la fuga por las arterias del vecindario. En tanto, la víctima fue trasladada al Hospital Paroissien, pero pese a los esfuerzos médicos, no logró sobrevivir producto de la gravedad de las heridas ocasionadas por el impacto de bala en el abdomen.

“Seguridad, seguridad”, un reclamo que se hizo eco en San Justo

Luego de conocerse el fallecimiento de Quinteros, quien había intentado frustrar el robo a una vecina, amigos, familiares y decenas de vecinos se organizaron la noche del sábado para marchar hasta la plaza de San Justo. Allí, manifestaron su bronca ante los continuos hechos delictivos que padecen a diario en al barrio. Reclamaron más seguridad frente a las puertas de la comisaría de San Justo y de la Municipalidad.