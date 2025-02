El desesperado pedido de Emily de Love is Blind a la Justicia tras denunciar a Santiago Martínez

En su visita al programa de Georgina Barbarossa en Telefe, A la Barbarossa, Emily miró a cámara y dejó un mensaje contundente para la Justicia.

"Le pido encarecidamente a la Justicia que haga algo, que lo detenga, porque él se puede escapar y le va a hacer daño a otra mujer", advirtió.

Emily teme que lo que ella vivió lo pueda padecer otra mujer. “A mí no me pudo matar, pero a otra mujer, lamentablemente, lo va a hacer, porque los asesinos no tienen cura”, remarcó.

La ex Love is Blind que la deja tranquila que pudo salir del infierno. "Hoy estoy feliz de haberme ido de al lado de él. Sé que esto va a pasar", sentenció.

Emily de Love is Blind reveló qué le decía la producción de Netflix sobre su vínculo con Santiago Martínez

Días atrás, Emily Ceco contó el calvario que vivió junto a Santiago Martínez, su ex pareja, a quien conoció en el reality Love is Blind de Netflix.

"Vengo con los lentes porque tengo la cara así. La pasé muy mal. Me pegó una trompada en la cabeza. Le dije, ‘Por favor, no me pegues’. Me respondió ‘Sos una put...’ y me volvió a pegar", relató en su visita a Bondi Live.

Este lunes, en una nota con Intrusos (América TV), Emily desligó de responsabilidad a los productores de Netflix respecto al inicio de su historia de amor con Santiago Martínez.

"¿Hubo una inducción por parte de la producción para que la historia de amor se potencie o fue genuina?", indagó Rodrigo Lussich. "Yo me enamoré genuinamente de él", afirmó la joven, que en las últimas horas amplió su denuncia por violencia contra su ex.

"La producción en ningún momento me incitó ni me insinuó algo", siguió Emily, visiblemente movilizada.

Y finalizó: "De hecho, todo el tiempo me preguntaban si estaba bien, si estaba segura de que estaba enamorada de él y que me quería casar. Jamás me incitaron a estar en pareja con Santiago”.