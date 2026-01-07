Quiso hacer el "cuento del tío" y terminó arrestado: el error que no tuvo en cuenta

Como parte del operativo de la Policía de la Ciudad, la oficial simuló ingresar a una entidad bancaria cercana para retirar el dinero y luego se dirigió a una cafetería ubicada en la zona.

Cerca de las 11.30, el joven de 24 años se presentó en el lugar para retirar el supuesto pago. En ese momento fue interceptado y detenido por los efectivos. Durante el procedimiento, además, se secuestraron un teléfono celular y un automóvil Peugeot 208 que, según la investigación, habrían sido utilizados para concretar la maniobra delictiva.

cuentodeltio

La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 23, que dispuso la detención del sospechoso por el delito de tentativa de estafa.

Tras el operativo, el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, remarcó: “Este caso demuestra la importancia de hacer la denuncia a la policía ante un hecho de estas características lo que nos lleva a intervenir rápidamente y detener a los estafadores”.