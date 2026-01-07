Quiso hacer el "cuento del tío" y terminó arrestado: el error que no tuvo en cuenta

Un intento de “cuento del tío” terminó con un delincuente de 24 años arrestado en el barrio de Barrio Norte, luego de intentar estafar a una pareja de adultos mayores por una suma superior a los 40 mil dólares.
El episodio, que tomó estado público en las últimas horas, se inició durante la madrugada del lunes, cuando una mujer de 78 años recibió una llamada telefónica en la que supuestos abogados le aseguraban que su hijo había quedado detenido tras un grave incidente en el que una persona resultó fallecida. Para evitar consecuencias judiciales, le exigían 42 mil dólares.
Ante la sospecha sobre la veracidad del llamado, la pareja logró comunicarse con su hijo y pudo comprobar que todo se trataba de un engaño. En ese marco, en lugar de cortar la comunicación, decidieron alertar a la Policía, que montó una estrategia para continuar el contacto con los estafadores y organizar una entrega controlada.
Personal de la División Investigaciones Comunales 14 asistió a la víctima y, con la participación de una agente encubierta, se acordó un punto de encuentro en la intersección de la Avenida Santa Fe y Billinghurst.
Como parte del operativo de la Policía de la Ciudad, la oficial simuló ingresar a una entidad bancaria cercana para retirar el dinero y luego se dirigió a una cafetería ubicada en la zona.
Cerca de las 11.30, el joven de 24 años se presentó en el lugar para retirar el supuesto pago. En ese momento fue interceptado y detenido por los efectivos. Durante el procedimiento, además, se secuestraron un teléfono celular y un automóvil Peugeot 208 que, según la investigación, habrían sido utilizados para concretar la maniobra delictiva.
La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 23, que dispuso la detención del sospechoso por el delito de tentativa de estafa.
Tras el operativo, el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, remarcó: “Este caso demuestra la importancia de hacer la denuncia a la policía ante un hecho de estas características lo que nos lleva a intervenir rápidamente y detener a los estafadores”.