Le quisieron hacer el "cuento del tío" a un argentino en Europa y su reacción sorprendió a los estafadores

En ese marco, les lanzó: “¿Pero no querías comprar el iPhone?”, dejando en evidencia su desconfianza frente a la escena que presenciaba.

Finalmente, el argentino advirtió que había un segundo sobre oculto con el que intentaron engañarlo y reaccionó con bronca: “¿Te pensás que soy tonto yo?”. Acto seguido, se retiró del lugar con el celular en la mano, sin concretar la venta.

El video no tardó en circular en distintas plataformas y fue compartido miles de veces, con usuarios que destacaron la rapidez del argentino para detectar la estafa.