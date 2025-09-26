En vivo Radio La Red
Le quisieron hacer el "cuento del tío" a un argentino en Europa y su reacción sorprendió a los estafadores

Un joven que iba a vender un iPhone 17 Pro Max en una ciudad europea se topó con un intento de estafa. Los compradores, presuntamente rumanos, intentaron engañarlo durante la transacción, pero la rápida reacción del vendedor frustró el fraude.

En las últimas horas se viralizó en redes sociales un video donde dos hombres, aparentemente de nacionalidad rumana, intentaron hacerle el cuento del tío a un joven argentino que había pactado vender un iPhone 17 Pro Max.

Lo que parecía un simple intercambio comercial en la vía pública, en una ciudad europea, terminó en una escena tensa, registrada por el propio vendedor, que logró frustrar el intento de estafa.

En el video se observa el momento en que el argentino exhibe el celular para demostrar que se trataba de un equipo original. Acto seguido, los supuestos compradores le entregaron el dinero acordado, en euros, pero sorpresivamente luego pidieron que se los devuelva con la excusa de guardarlo en un sobre “más formal”. La acción aparentemente buscaba realizar un cambio y entregarle una suma menor.

El joven intentó cortar la discusión: “El dinero es mío, el móvil es tuyo”. Sin embargo, los hombres insistieron en el engaño y prolongaron la negociación en un español rudimentario, tratando de convencerlo para que entregara nuevamente el pago.

En ese marco, les lanzó: “¿Pero no querías comprar el iPhone?”, dejando en evidencia su desconfianza frente a la escena que presenciaba.

Finalmente, el argentino advirtió que había un segundo sobre oculto con el que intentaron engañarlo y reaccionó con bronca: “¿Te pensás que soy tonto yo?”. Acto seguido, se retiró del lugar con el celular en la mano, sin concretar la venta.

El video no tardó en circular en distintas plataformas y fue compartido miles de veces, con usuarios que destacaron la rapidez del argentino para detectar la estafa.

