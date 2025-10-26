En vivo Radio La Red
Policiales
Moreno
Detenido
Elecciones 2025

Fue a votar y terminó detenido: cayó en Moreno un prófugo acusado de estafas en la modalidad del "cuento del tío"

El prófugo fue apresado después de emitir su sufragio. Además, hubo otras personas capturadas en La Plata y Trenque Lauquen, mientras que a un hombre se le hizo un acta por no querer ser presidente de mesa.

Fue a votar y terminó detenido: cayó en Moreno. 

Un hombre prófugo acusado de múltiples estafas fue detenido este domingo en la localidad bonaerense de Moreno, justo después de emitir su voto durante la jornada electoral legislativa 2025. El sospechoso estaba siendo buscado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires por delitos cometidos bajo la modalidad del “cuento del tío”.

La detención ocurrió en la Escuela de Educación Especial N°501, ubicada sobre la calle Tucumán al 200, donde el acusado se presentó como un ciudadano más para votar. Sin embargo, las autoridades de mesa lo reconocieron y alertaron a los efectivos presentes, lo que permitió activar un operativo inmediato.

Tras emitir su voto y salir del establecimiento, el hombre fue interceptado y detenido por los agentes, quienes confirmaron que existía un pedido de captura vigente.

El caso quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°20, a cargo del doctor Bebebino, donde se llevan adelante las actuaciones judiciales correspondientes.

Fuentes del caso señalaron que la investigación busca determinar si el detenido participó en otras estafas similares cometidas en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, en las que las víctimas fueron principalmente personas mayores engañadas con llamadas telefónicas falsas.

Otros detenidos y un acta por ausencia

Además, detuvieron a otro prófugo en CABA buscado por la Policía de la Ciudad acusado de abuso, al igual que en Trenque Lauquen y en La Plata en donde apresaron a otros dos sospechosos. Todos fueron capturados luego de que emitieron sus votos, quedaron a disposición de la Justicia y ya suman más de tres detenidos, según informaron en A24.

Además, detallaron que a un hombre le hicieron un acta por no querer ser presidente de mesa al faltar el titular designado para el cargo. Se le hizo un acta, pero no quedó detenido y deberá seguir el proceso judicial.

