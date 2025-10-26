Fue a votar y terminó detenido: cayó en Moreno un prófugo acusado de estafas en la modalidad del "cuento del tío"

Embed

Fuentes del caso señalaron que la investigación busca determinar si el detenido participó en otras estafas similares cometidas en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, en las que las víctimas fueron principalmente personas mayores engañadas con llamadas telefónicas falsas.

Otros detenidos y un acta por ausencia

Además, detuvieron a otro prófugo en CABA buscado por la Policía de la Ciudad acusado de abuso, al igual que en Trenque Lauquen y en La Plata en donde apresaron a otros dos sospechosos. Todos fueron capturados luego de que emitieron sus votos, quedaron a disposición de la Justicia y ya suman más de tres detenidos, según informaron en A24.

Además, detallaron que a un hombre le hicieron un acta por no querer ser presidente de mesa al faltar el titular designado para el cargo. Se le hizo un acta, pero no quedó detenido y deberá seguir el proceso judicial.