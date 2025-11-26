Quiso matar a su ex pareja y lo frenó su hijo con un juguete: la condena que recibió

El proceso judicial

El proceso judicial atravesó varias negociaciones. En octubre, el fiscal Panetta Soppelsa presentó la acusación por tentativa de homicidio agravada y amenazas agravadas, con un pedido de hasta 13 años de prisión. El juez Mariano Carrera Pedrotti avaló el requerimiento y envió el expediente a juicio. Aunque Esquivel evaluó aceptar un acuerdo abreviado en distintas instancias, mantuvo dudas y llegó a rechazarlo al inicio del debate oral, cuando afirmó estar arrepentido pero consideró que "10 años de cárcel es mucho”.

La defensora oficial Sandra Leveque intentó bajar la imputación y planteó que había actuado “en defensa propia”, además de pedir alternativas a la prisión. La Fiscalía sostuvo su calificación inicial. Finalmente, Esquivel aceptó el acuerdo y fue condenado a 10 años de prisión.

Un intento de femicidio que terminó en tragedia

Una oficial de la Policía Federal Argentina (PFA) mató de dos disparos a su expareja durante una violenta discusión ocurrida el 12 de noviembre en su departamento del barrio porteño de Caballito.

El episodio tuvo lugar en un edificio de la calle Cachimayo al 100, donde efectivos de la Comisaría Vecinal 6B acudieron tras un llamado al 911 que alertaba sobre una mujer herida de arma de fuego.

Al ingresar a la vivienda, los agentes hallaron al hombre, de 36 años y nacionalidad paraguaya, tendido en el suelo con dos impactos de bala en el pecho, y a su lado, una pistola Bersa. La oficial, de 31 años, integrante de la División Sustracción de Automotores de la PFA, también presentaba una herida de bala en el muslo izquierdo.

En el lugar estaban además las dos hijas de la pareja, de 4 y 6 años, que dormían en una habitación y resultaron ilesas. Personal del SAME asistió a la mujer y la trasladó al Hospital Durand, donde permanece internada bajo custodia policial.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°8, conducida por Laura Brunierd, mientras que la División Homicidios de la Policía de la Ciudad lleva adelante las pericias y actuaciones correspondientes.

De acuerdo con los primeros datos, la oficial se había separado del hombre hacía seis meses y se había mudado al departamento con las hijas. Existían denuncias previas por violencia de género, y sobre el fallecido pesaba una restricción de acercamiento vigente.