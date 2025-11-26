Clan Sena: por qué la Justicia pospuso la lectura de las penas por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

marcela-acuna-y-cesar-GXNFPIANZBCG7CDI3NO4JEZAM4 Marcela Acuña y César Sena.

Por qué se suspendió la audiencia: qué pidieron las defensas

Durante la audiencia de cesura de este miércoles, las defensas del clan Sena —Celeste Segovia, Celeste Ojeda, Elena Puente y Ricardo Osuna— solicitaron la nulidad del veredicto alegando “falencias en el proceso”, según pudo saber Noticias Argentinas.

Además, tras un cuarto intermedio, la defensa de César Sena pidió que se investigue por falso testimonio a Gloria Romero, madre de la víctima. La Fiscalía y la querella reclamaron que las nulidades planteadas no sean admitidas.

Ante este escenario, la jueza Fernández dispuso un nuevo cuarto intermedio hasta el jueves a las 9, cuando se retomará la audiencia para definir las penas.

cecilia-4JHN2VN4JVFH7FFFAHSXFOPEA4 Cecilia Strzyzowski.

El caso Cecilia Strzyzowski: cómo fue el femicidio que conmocionó a Chaco

El 2 de junio de 2023, Cecilia ingresó a la casa de la familia Sena en Resistencia y nunca más fue vista. La investigación determinó que fue asesinada dentro de la vivienda, posteriormente descuartizada, incinerada y que sus restos fueron esparcidos en distintas zonas.

Entre las pruebas más importantes se encontraron su valija quemada y un dije hallado junto al río, elementos clave para reconstruir el crimen. Aunque el cuerpo nunca apareció, las evidencias reunidas permitieron sostener la acusación y avanzar hacia un juicio histórico para la provincia.