Clan Sena: por qué la Justicia pospuso la lectura de las penas por el femicidio de Cecilia Strzyzowski
Todo estaba previsto para que se dicten las sentencias a los culpables del femicidio, pero finalmente un recurso estiró los tiempos y se fijó una nueva audiencia.
La Justicia de Chaco tenía previsto dar a conocer este miércoles, desde las 9 de la mañana, las condenas contra el clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en junio de 2023. Sin embargo, la audiencia, a cargo de la jueza Dolly Fernández, quedó suspendida y se reanudará este jueves.
Los jueces iban a leer las penas correspondientes para Marcela Acuña, Emerenciano Sena y César Sena, ya declarados culpables por un jurado popular, así como para Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Fabiana González.
El pasado 15 de noviembre, un jurado popular declaró a César Sena autor del homicidio doblemente agravado por el vínculo y la violencia de género. Sus padres, Acuña y Emerenciano, fueron considerados partícipes necesarios del crimen.
Obregón, Melgarejo y González fueron hallados culpables de encubrimiento, mientras que Griselda Reynoso resultó absuelta. La jueza Fernández había destacado el fuerte impacto social del proceso: “Este veredicto es el resultado de un hartazgo social”, afirmó tras la lectura del fallo.
Por qué se suspendió la audiencia: qué pidieron las defensas
Durante la audiencia de cesura de este miércoles, las defensas del clan Sena —Celeste Segovia, Celeste Ojeda, Elena Puente y Ricardo Osuna— solicitaron la nulidad del veredicto alegando “falencias en el proceso”, según pudo saber Noticias Argentinas.
Además, tras un cuarto intermedio, la defensa de César Sena pidió que se investigue por falso testimonio a Gloria Romero, madre de la víctima. La Fiscalía y la querella reclamaron que las nulidades planteadas no sean admitidas.
Ante este escenario, la jueza Fernández dispuso un nuevo cuarto intermedio hasta el jueves a las 9, cuando se retomará la audiencia para definir las penas.
El caso Cecilia Strzyzowski: cómo fue el femicidio que conmocionó a Chaco
El 2 de junio de 2023, Cecilia ingresó a la casa de la familia Sena en Resistencia y nunca más fue vista. La investigación determinó que fue asesinada dentro de la vivienda, posteriormente descuartizada, incinerada y que sus restos fueron esparcidos en distintas zonas.
Entre las pruebas más importantes se encontraron su valija quemada y un dije hallado junto al río, elementos clave para reconstruir el crimen. Aunque el cuerpo nunca apareció, las evidencias reunidas permitieron sostener la acusación y avanzar hacia un juicio histórico para la provincia.