Cuáles fueron los otros dos robos que intentó cometer el jardinero luego de asesinar a la psiquiatra. 

La prueba clave: las cámaras de seguridad

La evidencia decisiva fue una filmación tomada en la cuadra donde ocurrió el asesinato. Las cámaras captaron a Echeveguren con una mochila cargada, una bicicleta robada de la casa de Franco —que pertenecía al fallecido esposo de la víctima— y una escalera que utilizaba para trabajos en altura.

TMPNIQXDF5HIJKERNDTCH3TBXE Virginia Franco, una reconocida psiquiatra de la ciudad de La Plata, fue hallada muerta en su casa el pasado 15 de noviembre.

Las imágenes corresponden al 13 de noviembre, el último día en que el teléfono y la computadora de Franco fueron encendidos. Vecinos del barrio declararon que ninguno había contratado al jardinero ese día, lo que reforzó la sospecha sobre sus movimientos irregulares.

Cómo fue el crimen de Virginia Franco

El asesinato fue de una violencia extrema. La psiquiatra presentaba una puñalada de seis centímetros en el cuello, además de cortes en el mentón, los párpados, la muñeca y los dedos, y un golpe en la cabeza.

En un principio, la hipótesis de un robo no terminaba de cerrar: en la casa estaban el televisor y una caja con alhajas, lo que llevó a explorar otras líneas de investigación, incluido un posible acosador. Ninguna prosperó.

La caída de Echeveguren se aceleró hace cinco días, cuando su nombre apareció en las primeras reconstrucciones y los detectives descubrieron su plan para escapar. El seguimiento de cámaras y los testimonios lo terminaron de comprometer.

El testigo clave que alertó a la Policía

Pablo B., de 45 años, amigo de la víctima, fue quien encontró el cuerpo y dio aviso a las autoridades. Aunque inicialmente fue demorado, recuperó la libertad rápidamente y su testimonio resultó clave: proporcionó, entre otras cosas, la contraseña de la computadora de Franco, fundamental para avanzar en la causa.