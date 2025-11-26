Impactante operativo: traficaban cocaína oculta dentro de peluches y fueron descubiertos por Gendarmería

Cómo funcionaba el método de camuflaje

Según informaron fuentes de la fuerza, todos los peluches utilizados para transportar la droga tenían una estructura interna similar y un cierre cuidadosamente disimulado para acceder al doble fondo.

La modalidad —cada vez más frecuente en traslados interprovinciales— busca evitar controles superficiales y mover pequeñas cantidades de estupefacientes fuera de las rutas tradicionales del narcotráfico.

Las bolsas de cocaína dentro de los juguetes.

La investigación continúa

La causa quedó en manos de la fiscalía competente, que ahora deberá determinar si la detenida actuaba sola o como parte de una red dedicada al tráfico de cocaína. Además, se expandirán las pericias para rastrear el origen de la droga y las posibles conexiones de la mujer.