"¡Que guacho!", el gesto de Nico Occhiato que indignó a Flor Vigna antes de su pelea con Mica Viciconte

En la cuenta regresiva hacia uno de los eventos más esperados del año, Flor Vigna volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por un gesto de Nico Occhiato que la tomó por sorpresa y la dejó visiblemente molesta.
Ver las ultimas noticias en a24.com
En entrevista reciente, Flor Vigna no ocultó su incomodidad por un pedido que hizo su ex pareja, Nico Occhiato.
En la cuenta regresiva hacia uno de los eventos más esperados del año, Flor Vigna volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por un gesto de Nico Occhiato que la tomó por sorpresa y la dejó visiblemente molesta.
La actriz y cantante se prepara para enfrentar a Mica Viciconte, su histórica rival de Combate, en la tercera edición de Párense de manos, el evento de boxeo organizado por Luquitas Rodríguez que se realizará el 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Desde la organización definieron el duelo como un cierre definitivo a una disputa que arrastra años: una pelea entre dos capitanas, dos referentes y dos figuras que marcaron una era.
En ese contexto, Flor Vigna visitó este miércoles el programa de Mario Pergolini en Vorterix y allí relató el episodio que la indignó. La sorpresa se dio cuando reveló que, al ver un tape, descubrió que Occhiato —su expareja y compañero en sus inicios televisivos— había mostrado interés en conducir la pelea. Según expresó al aire, se enteró de la noticia de manera inesperada y la reacción fue inmediata. “Yo vi en un tape que había pedido presentar la pelea”, contó, dando pie a la intervención de Robert Galatti, figura de Paren la Mano y parte de la organización, quien aclaró: “Sí, estamos viendo si es posible”.
Lejos de tomarlo con humor, Flor no ocultó su malestar y lanzó una frase que rápidamente se viralizó. “¡Que guacho venir y pedir eso!”, exclamó, sorprendida por la intención de Occhiato de involucrarse en un evento que la tiene como protagonista. Luego profundizó en los motivos de su incomodidad y explicó cómo ese gesto podría impactar en la percepción del público. “Para la gente sos ‘la ex de…’ por un montón de tiempo. Ganar la pelea y que el cinturón te lo dé tu ex... es raro”, enfatizó, marcando con claridad la distancia que quiere mantener en este nuevo capítulo de su carrera.
Mientras avanza la preparación para el combate, la expectativa crece. La pelea entre Flor Vigna y Mica Viciconte está pensada como un duelo definitivo que promete cerrar una rivalidad histórica frente a miles de espectadores. Y aunque el ring será el escenario final, fuera de él los condimentos ya empezaron a aparecer.
En las últimas horas salió a la luz una noticia que sacudió a la industria musical de Córdoba: Ulises Bueno decidió desvincular a Flor Vigna de su productora, poniendo fin a una colaboración que había comenzado hace apenas unos meses. La confirmación llegó de la mano de Juan Etchegoyen, quien dio detalles en Mitre Live y contó cómo se habría dado la ruptura laboral entre ambos artistas.
El periodista abrió su ciclo con un anticipo que, según explicó, llevaba días circulando de manera interna sin hacerse público. En el inicio, señaló: “Quiero abrir el programa de hoy con una novedad de último momento que me cuentan que ya lleva unos días pero que no había salido a la luz”. Luego, instaló el enigma alrededor del tema: “El enigmático es sobre un cantante que echó de su productora a una cantante”, frase con la que mantuvo el suspenso antes de confirmar que se trataba de Ulises y Vigna.
Etchegoyen explicó que el músico decidió dejar fuera a la artista de su empresa musical, algo que tomó por sorpresa a muchos, sobre todo porque la alianza parecía avanzar con normalidad. De acuerdo con su versión, los desacuerdos internos marcaron el rumbo de la separación profesional. Tal como relató al aire: “Los motivos que me dan a mí es que Flor y Ulises no congeniaban con las decisiones que se estaban tomando”. El periodista reiteró la información en su programa, haciendo hincapié en el carácter reciente y reservado de la noticia con las mismas expresiones: “Quiero abrir el programa de hoy…” y “El enigmático es sobre un cantante…”, insistiendo en que se trataba de una situación sensible.
Según contó, a Vigna ya se le habían planteado estas diferencias y, finalmente, ambas partes acordaron disolver el contrato de manera conjunta. Aunque la colaboración duró cerca de cinco meses, el vínculo no terminó del mejor modo. Etchegoyen agregó otro dato llamativo al señalar: “Ella sigue siguiéndolos en redes sociales, pero la productora Almenara ya no sigue a Flor Vigna, lo cual confirma el distanciamiento”.
El conductor también se refirió a la interna laboral y mencionó cuestiones personales como parte del conflicto. Tal como afirmó, “Me dijeron que el ego de uno y del otro tuvo un rol clave en todo esto”. Además, comentó que algunos artistas de la misma productora no tendrían buena relación con Vigna, lo que habría generado tensiones que complicaron aún más el ambiente de trabajo.
A pesar de la desvinculación, todavía queda un último rastro de la cantante dentro de la productora de Ulises. Según precisó Etchegoyen, “Lo único que queda de ella en la empresa es su gigantografía como artista”, una imagen que hoy funciona como recuerdo de una sociedad breve, intensa y que, finalmente, no logró sostenerse.