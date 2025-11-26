"¡Que guacho!", el gesto de Nico Occhiato que indignó a Flor Vigna antes de su pelea con Mica Viciconte

Mientras avanza la preparación para el combate, la expectativa crece. La pelea entre Flor Vigna y Mica Viciconte está pensada como un duelo definitivo que promete cerrar una rivalidad histórica frente a miles de espectadores. Y aunque el ring será el escenario final, fuera de él los condimentos ya empezaron a aparecer.

¿Se pudrió todo entre Ulises Bueno y Flor Vigna?

En las últimas horas salió a la luz una noticia que sacudió a la industria musical de Córdoba: Ulises Bueno decidió desvincular a Flor Vigna de su productora, poniendo fin a una colaboración que había comenzado hace apenas unos meses. La confirmación llegó de la mano de Juan Etchegoyen, quien dio detalles en Mitre Live y contó cómo se habría dado la ruptura laboral entre ambos artistas.

El periodista abrió su ciclo con un anticipo que, según explicó, llevaba días circulando de manera interna sin hacerse público. En el inicio, señaló: “Quiero abrir el programa de hoy con una novedad de último momento que me cuentan que ya lleva unos días pero que no había salido a la luz”. Luego, instaló el enigma alrededor del tema: “El enigmático es sobre un cantante que echó de su productora a una cantante”, frase con la que mantuvo el suspenso antes de confirmar que se trataba de Ulises y Vigna.

Etchegoyen explicó que el músico decidió dejar fuera a la artista de su empresa musical, algo que tomó por sorpresa a muchos, sobre todo porque la alianza parecía avanzar con normalidad. De acuerdo con su versión, los desacuerdos internos marcaron el rumbo de la separación profesional. Tal como relató al aire: “Los motivos que me dan a mí es que Flor y Ulises no congeniaban con las decisiones que se estaban tomando”. El periodista reiteró la información en su programa, haciendo hincapié en el carácter reciente y reservado de la noticia con las mismas expresiones: “Quiero abrir el programa de hoy…” y “El enigmático es sobre un cantante…”, insistiendo en que se trataba de una situación sensible.

Según contó, a Vigna ya se le habían planteado estas diferencias y, finalmente, ambas partes acordaron disolver el contrato de manera conjunta. Aunque la colaboración duró cerca de cinco meses, el vínculo no terminó del mejor modo. Etchegoyen agregó otro dato llamativo al señalar: “Ella sigue siguiéndolos en redes sociales, pero la productora Almenara ya no sigue a Flor Vigna, lo cual confirma el distanciamiento”.

El conductor también se refirió a la interna laboral y mencionó cuestiones personales como parte del conflicto. Tal como afirmó, “Me dijeron que el ego de uno y del otro tuvo un rol clave en todo esto”. Además, comentó que algunos artistas de la misma productora no tendrían buena relación con Vigna, lo que habría generado tensiones que complicaron aún más el ambiente de trabajo.

A pesar de la desvinculación, todavía queda un último rastro de la cantante dentro de la productora de Ulises. Según precisó Etchegoyen, “Lo único que queda de ella en la empresa es su gigantografía como artista”, una imagen que hoy funciona como recuerdo de una sociedad breve, intensa y que, finalmente, no logró sostenerse.