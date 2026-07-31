Leandro Paredes no ocultó el malestar tras el pase de Boca en los penales: "No estamos..."

Qué dijo Leandro Paredes sobre el penal picado que erró Tomás Aranda

Las mejores intenciones del Xeneize en Rancagua nacieron de los pies de Tomás Aranda, quien intentó hasta el final y se convirtió, junto al ingresado Leonel Flores, en la principal carta de peligro en ataque. "Es chico, ha hecho un partido increíble, fue el que nos dio ese ánimo para ir a buscar el partido, porque lo ha hecho realmente muy bien", lo elogió el capitán.

Sin embargo, el juvenil número 10 tuvo en sus pies la chance de definir la serie desde los doce pasos y optó por picar la pelota, una intención que fue adivinada por el arquero de O'Higgins.

Sobre la maniobra del juvenil, el mediocampista ofreció una banca pública pero acompañada de un firme consejo de experiencia: "Son maneras de patear. Obviamente que cuando se erra se agranda todo mucho más. Él es muy joven y seguramente tendrá que pensar que hay momentos y momentos. Pero no pasa nada, es una manera de patear".