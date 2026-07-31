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Leandro Paredes no ocultó el malestar tras el pase de Boca en los penales: "No estamos..."

El capitán de Boca analizó el sufrido pase a octavos ante O'Higgins, remarcó las falencias del equipo y se refirió al penal que erro Tomás Aranda.

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Leandro Paredes

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Las imágenes de los futbolistas de Boca Juniors tras sellar el pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana ante O'Higgins distaron mucho de ser las de un grupo feliz por la meta alcanzada. En Rancagua, el equipo coqueteó con una eliminación dolorosa y el malestar interno quedó expuesto en el análisis posterior. "Hay que levantar el nivel; no estamos conformes, pero lo importante era clasificarnos y lo hicimos", reconoció sin rodeos Leandro Paredes tras la victoria por penales en suelo chileno.

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El semblante del capitán xeneize estuvo en total sintonía con las declaraciones de Rodolfo Arruabarrena en conferencia de prensa, quien admitió su disconformidad y reflejó mayor preocupación que alegría. Al analizar las falencias del conjunto de la Ribera, el referente campeón del mundo puso el foco en la faceta defensiva: "Hay que levantar el nivel, levantar la atención defensivamente que seguramente eso nos llevará a mejorar".

Por qué Leandro Paredes aseguró que el plantel se quedó con un "malestar"

A pesar de haber sellado la clasificación a la siguiente instancia, el volante dejó en claro que la producción futbolística estuvo lejos de lo pretendido por el cuerpo técnico. "Quedó claro que sufrimos, pero lo importante era clasificarnos y lo hicimos. No estamos conformes con la prestación que hicimos porque queríamos hacer lo que habíamos planeado durante estos días previos al partido", explicó. Y en esa misma línea, profundizó: "La idea del entrenador está muy clara y queríamos plasmarla, pero no pudimos hacerlo".

Consultado sobre el ánimo con el que terminó la delegación boquense, Paredes aclaró que no hay enojo dentro del vestuario, pero sí disconformidad por el rendimiento: "Enojo no. Está el malestar de no hacer el partido que habíamos planificado, pero también es parte de esto. A veces se puede jugar bien, se puede jugar mal, lo importante era clasificar y lo hicimos".

Qué dijo Leandro Paredes sobre el penal picado que erró Tomás Aranda

Las mejores intenciones del Xeneize en Rancagua nacieron de los pies de Tomás Aranda, quien intentó hasta el final y se convirtió, junto al ingresado Leonel Flores, en la principal carta de peligro en ataque. "Es chico, ha hecho un partido increíble, fue el que nos dio ese ánimo para ir a buscar el partido, porque lo ha hecho realmente muy bien", lo elogió el capitán.

Sin embargo, el juvenil número 10 tuvo en sus pies la chance de definir la serie desde los doce pasos y optó por picar la pelota, una intención que fue adivinada por el arquero de O'Higgins.

Sobre la maniobra del juvenil, el mediocampista ofreció una banca pública pero acompañada de un firme consejo de experiencia: "Son maneras de patear. Obviamente que cuando se erra se agranda todo mucho más. Él es muy joven y seguramente tendrá que pensar que hay momentos y momentos. Pero no pasa nada, es una manera de patear".

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