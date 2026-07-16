Desopilante: el supuesto diálogo de los jugadores argentinos con la "botellita de los penales" del arquero inglés

Lionel Messi: Fake left – Dive right (Amagar hacia la izquierda y luego tirarse a la derecha).

Gonzalo Montiel: Dive left (Tirarse a la izquierda).

Leandro Paredes: Stand left – Dive right (Pararse levemente hacia la izquierda y luego lanzarse a la derecha).

Alexis Mac Allister: Dive right (Tirarse a la derecha).

Enzo Fernández: Stand central (Quedarse parado en el centro y esperar el remate).

Nicolás González: Hold – React (Esperar hasta último momento y reaccionar según el disparo.)

Julián Álvarez: Dive left (Tirarse a la izquierda.)

Lautaro Martínez: Dive right (Tirarse a la derecha.)

Rodrigo De Paul: Stand right – Move central – Dive left (Comenzar parado hacia la derecha, desplazarse al centro y lanzarse a la izquierda.)

Thiago Almada: Feel on the day (Decidir según cómo lo vea ese día; sin una estrategia fija.)

Nicolás Otamendi: Disguise right – Dive left (Simular que irá hacia la derecha y finalmente lanzarse a la izquierda.)

López: Dive right – Trail leg (Tirarse a la derecha dejando la pierna extendida para cubrir un remate bajo.)

Exequiel Palacios: Dive right – Positive step – Go! (Dar un paso decidido hacia la derecha y lanzarse.)

Giovani Lo Celso: Fake right – Dive left (Amagar hacia la derecha y luego tirarse a la izquierda.)

Paz: Dive left (Tirarse a la izquierda.)

Medina: Hold – Dive left (Esperar y luego lanzarse a la izquierda.)

Barco: Hold – Dive right (Esperar y luego tirarse a la derecha.)

Lisandro Martínez: Hold – Dive left (Esperar y luego lanzarse a la izquierda.)

Nahuel Molina: Stand right – Dive right (Pararse hacia la derecha y tirarse hacia ese mismo lado.)

Nicolás Tagliafico: Dive left (Tirarse a la izquierda.)

Giuliano Simeone: Dive right (Tirarse a la derecha.)

Marcos Senesi: Dive right (Tirarse a la derecha.)

Gerónimo Rulli: Dive left (Tirarse a la izquierda.)

La rápida respuesta del preparador físico de la Scaloneta a la "botellita" de Pickford. (Foto: Cuenta de Instagram de Martin)

No tardó en llegar la respuesta del plantel nacional. El preparador físico de la Selección contestó también por las redes sociales: "Lástima, no teníamos los mismos planes, che", respondió. Argentina ganó sin necesidad de ir a los penales y es finalista.

La botellita como "machete" fue inútil

Pickford tenía anotados a todos los jugadores argentinos, su manera de patear y qué tenía que hacer él, para donde tirarse ante cada ejecutante. Pero el gol de Lautaro, evaporó el agua de la hidratación del arquero e hizo inútil el "machete" tan detallado puntillosamente.

Repasando las imágenes del partido se ve que la botella estaba junto al poste izquierdo del arquero, unos metros detrás de la línea. Pero cuando el derrotado y abatido Pickford deja la cancha, solo tiene sus guantes, que los lleva en una de sus manos. Se ve que la botella la abandonó en ese lugar.

Justo en esa zona, la Scaloneta en pleno festejó la victoria. Seguramente, entre los festejos, alguien la encontró y se sorprendió con la información que contenía.