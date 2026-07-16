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Desopilante: el supuesto diálogo de los jugadores argentinos con la "botellita de los penales" del arquero inglés

Quedó casi como un "trofeo de guerra" en el campo de juego. Abandonado por los derrotados ingleses. El arquero Jordan Pickford dejó su botella para hidratarse. La Scaloneta se encontró con un curioso contenido en el exterior del envase.

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El curioso trofeo de guerra que abandonaron los ingleses en el campo de juego ( A24.com)

El curioso " trofeo de guerra" que abandonaron los ingleses en el campo de juego ( A24.com)

"Mirá vos, la de Lauti, la de Juli...! Es el sonido que se le puso a un video más que interesante que dejó el partido entre Inglaterra y la Argentina. Y "dejó" tiene más de un sentido en esta nota. Los jugadores ingleses se "murieron" al perder con la Scaloneta. Tan destruídos terminaron que su arquero Jordan Pickford abandonó en el campo de juego su botellita para hidratarse.

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El plantel argentino la encontró y se sorprendió con un detalle. Tenía escrito cómo tirarse ante los eventuales penales de los integrantes de la Scaloneta. Hasta del arquero suplente, Gerónimo Rulli.

El video que se viralizó en las redes tiene agregado el diálogo de los jugadores al "descubrir el machete" del arquero inglés. Y allí aparecen varios. Hasta el capitán Leo Messi, hablando con alguno de los que manejan bien el idioma inglés para que traduzca lo que estaba alí anotado.

La lista que tenía el "compadrito" y asustado (las dos cosas suelen ir de la mano) arquero Pickford decía:

Lionel Messi: Fake left – Dive right (Amagar hacia la izquierda y luego tirarse a la derecha).

Gonzalo Montiel: Dive left (Tirarse a la izquierda).

Leandro Paredes: Stand left – Dive right (Pararse levemente hacia la izquierda y luego lanzarse a la derecha).

Alexis Mac Allister: Dive right (Tirarse a la derecha).

Enzo Fernández: Stand central (Quedarse parado en el centro y esperar el remate).

Nicolás González: Hold – React (Esperar hasta último momento y reaccionar según el disparo.)

Julián Álvarez: Dive left (Tirarse a la izquierda.)

Lautaro Martínez: Dive right (Tirarse a la derecha.)

Rodrigo De Paul: Stand right – Move central – Dive left (Comenzar parado hacia la derecha, desplazarse al centro y lanzarse a la izquierda.)

Thiago Almada: Feel on the day (Decidir según cómo lo vea ese día; sin una estrategia fija.)

Nicolás Otamendi: Disguise right – Dive left (Simular que irá hacia la derecha y finalmente lanzarse a la izquierda.)

López: Dive right – Trail leg (Tirarse a la derecha dejando la pierna extendida para cubrir un remate bajo.)

Exequiel Palacios: Dive right – Positive step – Go! (Dar un paso decidido hacia la derecha y lanzarse.)

Giovani Lo Celso: Fake right – Dive left (Amagar hacia la derecha y luego tirarse a la izquierda.)

Paz: Dive left (Tirarse a la izquierda.)

Medina: Hold – Dive left (Esperar y luego lanzarse a la izquierda.)

Barco: Hold – Dive right (Esperar y luego tirarse a la derecha.)

Lisandro Martínez: Hold – Dive left (Esperar y luego lanzarse a la izquierda.)

Nahuel Molina: Stand right – Dive right (Pararse hacia la derecha y tirarse hacia ese mismo lado.)

Nicolás Tagliafico: Dive left (Tirarse a la izquierda.)

Giuliano Simeone: Dive right (Tirarse a la derecha.)

Marcos Senesi: Dive right (Tirarse a la derecha.)

Gerónimo Rulli: Dive left (Tirarse a la izquierda.)

La rápida respuesta del preparador físico de la Scaloneta a la

La rápida respuesta del preparador físico de la Scaloneta a la "botellita" de Pickford. (Foto: Cuenta de Instagram de Martin)

No tardó en llegar la respuesta del plantel nacional. El preparador físico de la Selección contestó también por las redes sociales: "Lástima, no teníamos los mismos planes, che", respondió. Argentina ganó sin necesidad de ir a los penales y es finalista.

La botellita como "machete" fue inútil

Pickford tenía anotados a todos los jugadores argentinos, su manera de patear y qué tenía que hacer él, para donde tirarse ante cada ejecutante. Pero el gol de Lautaro, evaporó el agua de la hidratación del arquero e hizo inútil el "machete" tan detallado puntillosamente.

Repasando las imágenes del partido se ve que la botella estaba junto al poste izquierdo del arquero, unos metros detrás de la línea. Pero cuando el derrotado y abatido Pickford deja la cancha, solo tiene sus guantes, que los lleva en una de sus manos. Se ve que la botella la abandonó en ese lugar.

Justo en esa zona, la Scaloneta en pleno festejó la victoria. Seguramente, entre los festejos, alguien la encontró y se sorprendió con la información que contenía.

En pocas palabras

  • El hallazgo: La Selección Argentina encontró en el campo la botella de Jordan Pickford con instrucciones para atajar penales.
  • Detalles del 'machete': La lista contenía indicaciones específicas en inglés para cada jugador argentino y hasta para Gerónimo Rulli.
  • Respuesta argentina: El preparador físico de la Selección respondió irónicamente en redes sociales: "Lástima, no teníamos los mismos planes, che".
Resumen generado por Thinkindot AI
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