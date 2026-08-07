Se supo de qué murió Leandro Rud

El mensaje de Leandro Rud para concientizar sobre los chequeos médicos

El mismo día, Rud había recurrido nuevamente a la red social para concientizar sobre la importancia de hacerse los chequeos correspondientes: "Háganse chequeos a full. Mi cáncer es un cáncer estadio 4: cabeza, cuello, glándulas salivales, huesos, hígado y pulmón. Si hace 14 años hubiera tenido este equipo médico, operaban el tumor y listo, que estaba atrás de la oreja", había explicado. Uno de los momentos que más había generado preocupación entre sus seguidores fue cuando compartió una fotografía en la que se lo vio con el rostro hinchado por el tumor, a la que describió como su peor momento.