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Se supo de qué murió Leandro Rud

Se conocieron detalles del deceso del reconocido representante de modelos, Leandro Rud. Tenía 51 años.

7 ago 2026, 19:01
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La noticia de la muerte de Leandro Rud conmocionó al mundo del espectáculo. El icónico representante de modelos falleció a los 51 años a causa de un cáncer de glándulas salivales con metástasis en los huesos. Se encontraba desde hacía varios días internado en el Sanatorio Finochietto de la Ciudad de Buenos Aires.

Sus problemas de salud habían comenzado en 2014, lo que tiempo después lo llevó a cerrar su agencia. Tras varios años sin un diagnóstico certero, en 2021 confirmó la gravedad de su cuadro, que afectaba huesos, hígado y esófago.

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Según había contado en su perfil de Instagram, nueve semanas antes había empezado con quimioterapia: "Después de seis años de tratamiento, los médicos empezaron con quimio. Momentos duros de la vida; mucha medicación me rompe. Hay que adaptarse a lo que venga", había escrito junto a una imagen en la que se lo veía recostado en una camilla durante su tratamiento.

El mensaje de Leandro Rud para concientizar sobre los chequeos médicos

El mismo día, Rud había recurrido nuevamente a la red social para concientizar sobre la importancia de hacerse los chequeos correspondientes: "Háganse chequeos a full. Mi cáncer es un cáncer estadio 4: cabeza, cuello, glándulas salivales, huesos, hígado y pulmón. Si hace 14 años hubiera tenido este equipo médico, operaban el tumor y listo, que estaba atrás de la oreja", había explicado. Uno de los momentos que más había generado preocupación entre sus seguidores fue cuando compartió una fotografía en la que se lo vio con el rostro hinchado por el tumor, a la que describió como su peor momento.

     

 

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