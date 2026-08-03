Quién es Victoria Cantero, la joven detenida por el brutal crimen de su novio

En uno de los posteos se podía leer: “Yo solo quiero amar y maltratar al mismo hombre el resto de mi vida”. En otro, hacía referencia a un arma al escribir: “No entiendo a las que llevan un labubu en el bolso, yo llevaría una glock”.

El último posteo que realizó, dejando de lado las publicaciones vinculadas con sus trabajos de manicura, también quedó bajo la lupa. Allí escribió: “Me van a funar, pero enseñar a tu hijo varón a servirse solo y recoger su desorden no es quitarle su masculinidad. Es evitar que sea el parásito emocional de su futura pareja”.

Cómo fue el crimen de Matías Álvarez Guardia

El hecho ocurrió este domingo en una vivienda ubicada sobre la calle Donovan al 1400, en Resistencia. Según la investigación, Matías Julián Álvarez Guardia sufrió una profunda herida de arma blanca en el pecho durante una discusión con su pareja.

Tras el ataque, un amigo trasladó al joven de urgencia al Hospital Julio C. Perrando. Los médicos intentaron salvarlo y debió ser sometido a una intervención quirúrgica, pero murió poco después como consecuencia de un shock hipovolémico que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

Victoria Cantero, de 25 años, fue detenida e imputada por el crimen de Matías Álvarez Guardia en Resistencia. (Foto: redes sociales).

Cantero fue detenida e imputada por homicidio. Sin embargo, en su declaración ante la Justicia presentó una versión diferente sobre lo ocurrido. Según su relato, recibió un llamado de un amigo para que se acercara hasta la vivienda y, cuando llegó, encontró a Matías herido y tendido sobre la vereda.

La investigación busca ahora establecer qué ocurrió dentro de la vivienda y quién provocó la lesión que terminó con la vida del joven.

Los antecedentes de violencia que denuncian familiares y allegados

Mientras avanza la causa, familiares y allegados de Matías señalaron que la relación de pareja estaba atravesada por episodios de violencia y que ambos habían atravesado varias separaciones antes de retomar el vínculo recientemente.

Según esos testimonios, Cantero habría protagonizado distintos episodios de agresividad contra Matías. Entre los hechos mencionados, aseguraron que le rompió el parabrisas del auto, que lo agredía físicamente, lo arañaba y que en una oportunidad golpeó reiteradamente el portón de la vivienda del joven durante una discusión.

Todos esos elementos forman parte del contexto que la Justicia deberá analizar para reconstruir las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades penales correspondientes. Mientras tanto, la familia de Matías reclama que se esclarezca el caso y que el crimen no quede impune.