Revelan detalles del estado del conductor que provocó una tragedia en el Camino del Buen Ayre

Marisa, suegra de la víctima, habló con A24 y dio detalles del hecho. "Mi hija venía de Capital. Empezamos a llamarlo (a Ariel) y alguien me responde 'está muerto'. El shock que sufrís en ese momento no lo sabés manejar. Le pido a alguien que me lleve y cuando llego, me esperaba la policía porque estaban colapsadas ambas manos", relató.

"Cuando llego, la gente, sin paciencia, insultaba. La moto estaba en el medio. Había un señor cerca de mí que fue el que venía manejando de frente, estaba shockeado. Y en el móvil de la policía había un hombre que querían que soplara la pipeta y decía que no (...) ese hombre estaba alcoholizado en una medida muy alta. Ese hombre, mientras juntábamos los pedazos de Ariel, se quedó dormido por el alcohol", recalcó.

Tenía 1,97 de alcohol en sangre y causó un choque mortal: cómo fue el hecho

El accidente ocurrió ayer a la tarde en Ituzaingó, en el oeste del conurbano, cuando un vehículo se desvió de su carril y embistió al motociclista.

La Renault Sandero que se abrió de carril primero impactó contra una Peugeot Partner tras perder el control y chocó al motociclista, que también circulaba sobre la mano derecha en sentido a la Panamericana. La víctima, identificada como Pablo Ariel Santillán, de 28 años, falleció en el acto debido a las graves heridas sufridas en el impacto.

Santillán circulaba por el carril izquierdo cuando fue golpeado por la Renault, lo que provocó que saliera despedido de su moto y cayera al otro lado de la autopista.

Allí, fue atropellado por otro automovilista que conducía un Toyota Corolla. El fiscal Marcelo Tavolaro, de la fiscalía 1 de Ituzaingó, está a cargo del caso.