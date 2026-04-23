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TRAGEDIA

Entraron a apagar un incendio y encontraron una escena desesperante y un misterio

Un incendio desatado en la madrugada en un edificio derivó en un hallazgo que generó conmoción y abrió una investigación. Bomberos, SAME y peritos trabajan para reconstruir qué ocurrió dentro del departamento.

Incendio en Belgrano: hallaron a un hombre muerto con un disparo en la cabeza. (Foto: A24.com)

Incendio en Belgrano: hallaron a un hombre muerto con un disparo en la cabeza. (Foto: A24.com)

Un incendio desatado durante la madrugada en un edificio del barrio porteño de Belgrano derivó en un hallazgo estremecedor: un hombre de 77 años fue encontrado muerto, con el cuerpo carbonizado y un disparo en la cabeza. El caso abrió una investigación que, por estas horas, intenta reconstruir qué ocurrió dentro del departamento.

Leé también Trágico incendio: la terrible escena que encontraron los bomberos al ingresar al edificio
Trágico incendio: la terrible escena que encontraron los bomberos al ingresar al edificio. (Foto: A24.com)

El hecho se produjo en un inmueble ubicado sobre la calle Moldes, entre Zabala y Virrey Loreto, donde las llamas se originaron en el octavo piso, el último del edificio. Tras el alerta de los vecinos, dotaciones de Bomberos de la Ciudad llegaron al lugar y comenzaron a combatir el fuego, logrando controlar el foco ígneo.

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El hallazgo que cambió la investigación

Mientras los bomberos trabajaban para sofocar las llamas, descubrieron el cuerpo de un hombre completamente carbonizado dentro del departamento. Con el avance de las primeras pericias, se determinó que la víctima era el residente de la vivienda.

Sin embargo, lo que parecía un incendio fatal tomó otro giro: los peritos detectaron un orificio de bala en la cabeza del hombre. Además, en el lugar fueron hallados un arma de fuego y un cuchillo, elementos que ahora forman parte central de la investigación.

Hipótesis inicial: incendio seguido de suicidio

Según los primeros datos recolectados por los investigadores, la principal hipótesis apunta a un incendio posterior a un suicidio. Vecinos del edificio indicaron que la víctima padecía problemas psiquiátricos, un dato que también es analizado en el expediente.

A pesar de esto, las autoridades no descartan otras líneas investigativas y buscan determinar con precisión la secuencia de los hechos: si el disparo ocurrió antes del inicio del fuego o si hubo algún otro factor desencadenante.

Tras controlar el incendio, personal del SAME y de la Policía Científica continuó trabajando en el lugar, mientras la cuadra permaneció acordonada para facilitar las tareas y evitar riesgos.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 40, que supervisa las pericias para esclarecer las causas del siniestro y la muerte.

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