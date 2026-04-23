Entraron a apagar un incendio y encontraron una escena desesperante y un misterio

Sin embargo, lo que parecía un incendio fatal tomó otro giro: los peritos detectaron un orificio de bala en la cabeza del hombre. Además, en el lugar fueron hallados un arma de fuego y un cuchillo, elementos que ahora forman parte central de la investigación.

Hipótesis inicial: incendio seguido de suicidio

Según los primeros datos recolectados por los investigadores, la principal hipótesis apunta a un incendio posterior a un suicidio. Vecinos del edificio indicaron que la víctima padecía problemas psiquiátricos, un dato que también es analizado en el expediente.

A pesar de esto, las autoridades no descartan otras líneas investigativas y buscan determinar con precisión la secuencia de los hechos: si el disparo ocurrió antes del inicio del fuego o si hubo algún otro factor desencadenante.

Tras controlar el incendio, personal del SAME y de la Policía Científica continuó trabajando en el lugar, mientras la cuadra permaneció acordonada para facilitar las tareas y evitar riesgos.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 40, que supervisa las pericias para esclarecer las causas del siniestro y la muerte.