Tiene 12 años y está acusado de un hecho estremecedor contra una mujer de 60

“La próxima audiencia que puedo confirmar que tendrá lugar será el 13 de agosto y el caso se fijará para juicio el 5 de octubre”, señaló el magistrado, según declaraciones publicadas por el diario The Sun.

Un ataque que conmociona a la comunidad

De acuerdo con la información oficial, el violento episodio se produjo en la ciudad de Birmingham, en el centro del país. El nivel de violencia del ataque generó un fuerte impacto entre los vecinos, que siguen con preocupación cada novedad del caso.

Voceros de la West Midlands Police confirmaron que la investigación continúa en curso y que se están reuniendo pruebas clave para avanzar en el expediente judicial.

“Entendemos lo preocupante que esto será para la comunidad. Nuestros agentes continuarán brindando tranquilidad en la zona”, indicaron desde la fuerza.

La víctima sigue en estado crítico

Mientras avanza el proceso judicial, la mujer de 60 años permanece internada en estado grave, sin que se hayan difundido detalles sobre su evolución. El hermetismo en torno a su situación responde a la sensibilidad del caso y a la necesidad de preservar la investigación.

En paralelo, los peritos trabajan en la reconstrucción de lo ocurrido dentro de la vivienda, donde se produjo el ataque, y continúan tomando testimonios que permitan esclarecer completamente el hecho.