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Tiene 12 años y está acusado de un hecho estremecedor contra una mujer de 60

Un hecho de extrema violencia generó conmoción. El menor fue detenido y quedó imputado.

Tiene 12 años y está acusado de un hecho estremecedor contra una mujer de 60 años.

Tiene 12 años y está acusado de un hecho estremecedor contra una mujer de 60 años.

Un caso de extrema gravedad sacude al Reino Unido y mantiene en alerta a la comunidad de Birmingham. Un nene de apenas 12 años fue detenido e imputado por haber abusado sexualmente y atacado a una mujer de 60 años, quien permanece internada en estado crítico tras el violento episodio.

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El hecho ocurrió el pasado 18 de marzo dentro de la vivienda de la víctima, donde fue encontrada gravemente herida y debió ser trasladada de urgencia a un hospital de la zona. La identidad de la mujer no fue difundida por la Justicia, mientras que las autoridades mantienen hermetismo sobre su evolución médica.

La audiencia y los cargos contra el menor

El menor compareció este martes ante el Tribunal de la Corona de Birmingham, donde le fueron leídos formalmente los cargos por agresión sexual, lesiones y estrangulamiento intencional. Se trata de una primera instancia procesal clave, en la que quedó oficialmente imputado por el brutal ataque.

El juez Simon Drew dispuso que el acusado permanezca alojado en un centro de detención juvenil mientras avanza la investigación.

La próxima audiencia que puedo confirmar que tendrá lugar será el 13 de agosto y el caso se fijará para juicio el 5 de octubre”, señaló el magistrado, según declaraciones publicadas por el diario The Sun.

Un ataque que conmociona a la comunidad

De acuerdo con la información oficial, el violento episodio se produjo en la ciudad de Birmingham, en el centro del país. El nivel de violencia del ataque generó un fuerte impacto entre los vecinos, que siguen con preocupación cada novedad del caso.

Voceros de la West Midlands Police confirmaron que la investigación continúa en curso y que se están reuniendo pruebas clave para avanzar en el expediente judicial.

Entendemos lo preocupante que esto será para la comunidad. Nuestros agentes continuarán brindando tranquilidad en la zona”, indicaron desde la fuerza.

La víctima sigue en estado crítico

Mientras avanza el proceso judicial, la mujer de 60 años permanece internada en estado grave, sin que se hayan difundido detalles sobre su evolución. El hermetismo en torno a su situación responde a la sensibilidad del caso y a la necesidad de preservar la investigación.

En paralelo, los peritos trabajan en la reconstrucción de lo ocurrido dentro de la vivienda, donde se produjo el ataque, y continúan tomando testimonios que permitan esclarecer completamente el hecho.

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