Salió del aula, volvió con un cuchillo y desató el terror: el brutal caso que conmocionó a una escuela

La comisaria Gloria Riffo, segunda jefa de la Comisaría Primera, brindó declaraciones a los medios locales tras el operativo. Confirmó que la víctima recibió cortes en la cara y en el brazo, pero que afortunadamente las lesiones fueron consideradas leves y ya recibió el alta médica.

“La víctima indicó que no tiene un trato con esta persona, solamente lo conocía porque comparten el aula, pero no tenían vínculo diario. Refiere que no hay motivo alguno como para que esta persona haya actuado de esa manera agresiva hacia él”, explicó Riffo.

Esa declaración echó por tierra la posibilidad de un conflicto previo sostenido entre los jóvenes. La hipótesis que maneja la policía es que hubo una discusión en el momento, aunque el origen del ataque aún no está claro.

El agresor regresó con un cuchillo

Escuela N° 768 “Ernesto Che Guevara” de Puerto Madryn 2 El alumno agredido terminó con heridas en la cara y los brazos. (Foto: Gentileza Contrapunto Digital)

Uno de los aspectos más inquietantes del caso es que el atacante se retiró del aula y luego volvió armado. Según reconstruyó la investigación preliminar, el joven de 25 años abandonó momentáneamente el establecimiento y regresó minutos después con el cuchillo, con el que perpetró el ataque.

El arma blanca fue secuestrada y preservada como evidencia, y se investiga si fue llevada desde su casa o tomada de otro lugar. También se supo que el agresor rompió un vidrio antes de abandonar la escena, por lo que también sufrió lesiones y debió ser atendido médicamente.

Fue demorado en el hospital y luego trasladado a la comisaría, donde permanece detenido a la espera de la audiencia de control de detención, prevista para este jueves.

Una escuela en shock por la pelea y el apuñalamiento

El ataque generó una profunda conmoción en la comunidad educativa. La Escuela N° 768 “Ernesto Che Guevara”, que funciona en el edificio de la Escuela N° 710 “María Carabajal”, ofrece formación para jóvenes y adultos que buscan terminar sus estudios. Muchos de sus estudiantes comparten las aulas en horario nocturno, después de sus jornadas laborales.

“Hablaba con la directora de la escuela y me decía que nunca había ocurrido una situación semejante en el establecimiento”, relató la comisaria Riffo.

Como medida inmediata, las autoridades suspendieron las clases y evacuaron a los alumnos para garantizar la seguridad del resto de la comunidad.

También se activaron protocolos para revisar y restringir el ingreso de elementos peligrosos, y se analizan medidas a futuro para reforzar la seguridad.

Denuncia formal e investigación en curso

Después de recibir el alta médica, el joven herido se presentó en la comisaría y radicó la denuncia penal contra su agresor. La Fiscalía ya tomó intervención en el caso y avanza con la imputación por lesiones con arma blanca, además de daños al inmueble escolar.

Los peritos trabajan en el análisis del cuchillo secuestrado y el contexto en el que se produjo el ataque. También se revisarán las cámaras de seguridad del edificio y se tomará testimonio a compañeros y docentes que estuvieron presentes en el momento del hecho.