Netflix tiene la serie española más atrapante que ya es furor con 8 episodios para maratonear.

Con el escándalo en los medios y viralizado en redes sociales, Malen enfrenta el abandono de su marido, el rechazo de su propio partido y el acoso que sufre su hija en el instituto. La ficción construye un relato íntimo, verosímil y crudo sobre el poder destructivo de las filtraciones privadas en una era digital dominada por el morbo y la desinformación.

Intimidad Serie Netflix 2

Pero Intimidad no se queda en la historia de Malen. A través de una narrativa coral, también se adentra en la vida de Ane Uribe, una trabajadora de fábrica que, justo cuando su empresa afronta un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), se convierte en blanco de un episodio similar. Su expareja difunde un video íntimo entre sus compañeros de trabajo, desatando una cadena de acoso que termina con un desenlace trágico: Ane se suicida.

El dolor de Ane da paso a la figura de su hermana, Begoña, quien decide buscar justicia revelando los motivos reales detrás del suicidio. En ese trayecto, el espectador accede a las complejidades del sistema judicial, los silencios que se imponen desde lo institucional y los estigmas que cargan las víctimas cuando se ven forzadas a revivir el abuso para lograr que alguien las escuche.

El elenco de la serie "Intimidad"

Itziar Ituño

Patricia López Arnaiz

Verónica Echegui

Ana Wagener

Emma Suárez

Yune Nogueiras

Intimidad Serie Netflix 3

Por qué ver "Intimidad" en Netflix

Intimidad no es una serie más. Es un retrato preciso de un problema creciente: la exposición no consentida, la viralización de contenidos íntimos y el impacto psicológico y social que esto genera. La miniserie también pone el foco en el rol de los medios y en el morbo con el que se tratan estos casos, donde el interés público muchas veces justifica la invasión del dolor ajeno.

No hay redención fácil, ni finales cómodos. Y ese es uno de sus mayores méritos: no endulza el mensaje, no suaviza el conflicto. Por el contrario, lo expone sin filtros, invitando a la reflexión más allá del entretenimiento.

Intimidad Serie Netflix 4

Cuántos episodios tiene "Intimidad"

Con solo ocho episodios, esta miniserie es una excelente opción para quienes buscan una historia bien contada, con actuaciones de alto nivel y un trasfondo social que toca fibras sensibles. Netflix tiene esta atrapante serie española que no solo entretiene, sino que también incomoda. Y lo hace con una narrativa sólida, comprometida y profundamente humana.

Para quienes conocieron a Itziar Ituño en La Casa de Papel, este nuevo rol demuestra su versatilidad actoral. Y para quienes buscan una producción que los saque del lugar común de los thrillers o las comedias románticas, Intimidad se presenta como una propuesta poderosa, distinta y necesaria.

Tráiler de "Intimidad" en Netflix