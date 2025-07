Impactante ataque a dos influencers de Mar del Plata en un intento de robo de dos motochorros

“Tuvimos suerte. Todavía no sabemos a dónde fue a parar ese disparo. Por suerte estamos bien las dos. Es una cosa de locos como se vive. Hay que prestar atención todo el tiempo, hay que tener cuidado de que no te hagan nada y que encima no te maten. No entiendo cómo estamos vivas. Fue un segundo”, cerró.

Ambas trabajan en Radio Vorterix de Mar del Plata. Este miércoles, después de casi 24 horas del hecho, Agustina subió un video desde su casa en donde contó más detalles del robo.

La indignación y la preocupación de la víctima

“Amigos, familia y colegas, gracias de verdad por estar del otro lado. Es shockeante lo que vivimos. Reímos. Lloramos. Es una mezcla de emociones porque no lo podemos creer”, expresó.

“Imagínense que no pudimos dormir. No sabes lo que sentís hasta que estás ahí. Y es un segundo, porque yo me di cuenta de que la moto pasaba y cuando quise reaccionar estaban ahí. Doy gracias a la vida que ese tiro no le hizo nada a Flor”, añadió.