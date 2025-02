Salvaje entradera en José C. Paz: golpearon a la dueña de casa, la manosearon y le robaron el perro

Los delincuentes ingresaron, revolvieron toda la casa y golpearon a la víctima, tal es así que su ojo corre riesgo: “La verdad que tengo el ojo comprometido. Tengo que hacer reposo durante 10 días. Cada una hora tengo que ponerme gotas. Me duele el cuerpo porque fue muy brusco”, dijo la mujer en diálogo con A24.

La víctima contó que recuerda haber entrado el auto cuando su hijo le dijo que creía que había alguien adentro de la casa. “Fijate que el perro está bien”, le dijo la mujer, identificada como Alejandra.

“No termino de decir eso y se vienen tres hacia él. Le ponen una tijera en el cuello, un cúter, lo sostienen dos. Mi hijo me dijo que corriera, quise salir corriendo y viene un tercero y con el mango de una pala, me golpeó la cara”, detalló la mujer, visiblemente consternada.

Luego la tomó del cuello, ella empezó a gritar y el delincuente empezó a manosearla para que dejara de hacerlo. “Dejá de gritar. Así gritan las putas”, le dijo el ladrón.

Embed Violento asalto en José C. Paz: la víctima fue golpeada y se llevaron al perro#AmericaNoticias de Mañana pic.twitter.com/8B4gaj1K72 — A24.com (@A24COM) February 7, 2025

El delincuente en ese momento le tapó la boca, la mordió y nuevamente le dio un golpe de puño en el rostro. Después la llevaron a la parte superior de la vivienda. Todo pasó en minutos. “Fue una pesadilla total”, agregó.

Los ladrones iban en busca de dólares, pero Alejandra les trató de explicar que no contaba con el dinero que buscaban. “¿Cómo me vas a matar si no tengo nada?, preguntó la víctima. “Dame algo”, le dijo el delincuente. “Tengo fisuras en las fosas nasales, en el parietal izquierdo. Es tan grande el golpe que está agarrada de un hilo la parte del ojo”, agregó.

La hermana de la víctima contó que no se sabe nada de los delincuentes

Luego de revolver completamente la casa y sin conformarse con la agresión, los delincuentes se llevaron al perro de la familia. Se trata de un Yorkshire,de 8 años de edad y con una verruga en la espalda.

Laura, hermana de la víctima, declaró en varios medios televisivos que los agresores habían estado siguiéndola desde la tarde.“Dicen que la estaban siguiendo y, según las cámaras, la seguían desde temprano”, relató. Además, denunció que hasta el momento no recibieron información oficial por parte de la policía ni sobre el paradero del perro.

“A mi sobrino lo amenazaron con una tijera de podar y lo ataron boca abajo”, relató la hermana de la mujer. “Se llevaron ropa y plata de su trabajo. Le pegaron un palazo en la cabeza, la subieron y la manosearon”, añadió.