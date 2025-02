Salvaje robo en Villa Celina: la atacó a patadas por el celular y su hijo pequeño vio todo

En las imágenes captadas por una cámara de seguridad, se observa cómo el atacante, conocido en la zona por cometer robos, la intercepta, la amenaza con sacar un arma y la tira al suelo para golpearla repetidamente. Luego de la golpiza, le arrebató el teléfono y huyó.

La víctima sufrió varias heridas producto del ataque y debió ser asistida por personal médico, aunque su estado de salud es estable.

El episodio generó una gran preocupación entre los vecinos, quienes denuncian reiterados hechos de inseguridad en la zona y exigen mayor presencia policial para evitar nuevos casos de violencia.

La golpearon frente a su pequeño hijo: el testimonio de la mamá

"Me dio patadas en la cabeza, todo por el simple celular. Me agarró del cuello y me dio patadas. Yo no sabía qué hacer. Mi hijo empezó a llorar y yo me fui. Mi hijo tiene trauma de lo que pasó", contó Marina, la víctima en diálogo con A24.

"Mi hijo tiene 2 años. Él ahora está bien, pero anoche no pudo dormir porque estaba llorando. Creo que se asustó por lo que le pasó", explicó. La mujer contó, además, que ella trabaja de la venta de verduras con su carrito.