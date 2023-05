Se conoció el llamado al 911 del policía que mató a un motochorro en Moreno: "Tengo un abatido"

En la comunicación, el sargento recalca que el delincuente estaba armado, si bien el arma que el ladrón tenía en su poder no era real. “La moto era toda negra. El masculino ya no me acuerdo”, agrega.

Tras esto, fue consultado sobre el estado del delincuente. “Está tirado, aparentemente óbito. Está armado”, dice el hombre antes de cortar.

Qué declaró el policía que disparó a un motochorro en Moreno

Mallea declaró días atrás ante el fiscal de la causa y le dijo que disparó en defensa propia y de esta manera recuperó la libertad, aunque seguirá siendo investigado por "homicidio agravado".

El sargento fue indagado por el fiscal Gabriel López, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 de Moreno-General Rodríguez, que lo acusó de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por ser efectivo de una fuerza de seguridad".

Según infomó Télam, en su descargo, el agente reconoció haber disparado al defenderse de un intento de robo y que temió por su vida y la de su novia ya que el fallecido le había apuntado con un arma y amenazado de muerte.

El efectivo dijo que no recordaba haberse identificado como tal al momento del hecho y no precisó cuántos disparos realizó, pero sí que dejó de tirar cuando el sospechoso cayó al suelo, dijeron los informantes. También contó que la pistola que utilizó fue la provista por la policía bonaerense. Mallea fue liberado a las pocas horas.

Un policía mató a un motochorro por la espalda en Moreno: cómo ocurrió

Todo comenzó días atrás en las calles Lugones y Payro, de la localidad de La Reja, partido bonaerense de Moreno, en el oeste del conurbano.

De acuerdo a las imágenes registradas por una cámara de seguridad municipal instalada en una parada de colectivos, el policía y su novia iban a bordo de una moto roja, cuando fueron abordados por los dos ocupantes de un rodado de color azul.

En este marco, quien iba de acompañante en la moto azul le apuntó con una supuesta arma de fuego, por lo que, a los pocos metros, el policía detuvo la marcha.

policia mata ladrón morón.jpg

En las imágenes de video se observa cómo el asaltante guarda su supuesta arma en la cintura y se sienta en la moto de las víctimas, colocando ambas manos en el manubrio del rodado rojo.

Por su parte, el policía regresa rápidamente sobre sus pasos, extrae un arma de fuego de entre sus ropas y dispara cinco veces contra el "motochorro", quien recibe cuatro impactos de bala, uno en la espalda.

A pesar de estar baleado, el asaltante se arroja de la moto y corre unos metros hasta que cae muerto en la vía pública, aunque fuera del alcance de la cámara de seguridad; mientras que su cómplice escapa en la moto azul.