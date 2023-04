Se cumplen 32 años del asesinato de Walter Bulacio, uno de los casos más resonantes de la represión policial en democracia

Cuando llegó a la boletería, ya no quedaban más entradas. Mientras buscaba la forma de ingresar al predio, Walter fue sorprendido por una descomunal razzia policial que, a mansalva, detuvo a más de 80 personas. A bordo de una formación de la línea 151 lo trasladaron a la comisaría 35°.

“Jorge, Walter, Kiko, Erik, Leo, Nico, Nazareno, Betu, Héctor...caímos por estar parados”, escribió Nazareno, uno de esos detenidos, en la pared de la celda en la que fue alojado. De esa manera, el muchacho evidenció que ellos nunca quisieron escapar de la autoridad policial ni ofrecer resistencia, puesto que no participaban de nada que amerite un arresto.

A Walter, dentro de la comisaría, lo torturaron. Incluso antes de ser derivado al sector donde comenzó a experimentar temblores, mareos y, después, vómitos. Una doctora finalmente atendió a Bulacio tras los gritos de sus compañeros, quienes pedían que lo asistan debido a su paupérrimo estado de salud.

A la mañana siguiente, Bulacio fue llevado al Hospital Pirovano. "Fue la yuta", le contó al médico. Tenía diversas lesiones y traumatismo de cráneo. Tras ser derivado al Sanatorio Mitre, murió el 26 de abril de 1991.

Los vericuetos de la Justicia con el crimen de Walter Bulacio

María Ramona, la abuela de Walter Bulacio, encabezó marchas durante más de 20 años para pedir justicia por su nieto (Foto: archivo).

Tras el deceso de Bulacio, la familia del joven inicio un extenso periplo contaminado de vericuetos legales. María Ramona, la abuela, encabezó marchas durante más de 20 años para pedir justicia por su nieto.

En principio, ningún juzgado quiso asumir la investigación y luego el comisario de la Seccional 35°, Miguel Ángel Espósito, fue sobreseído por la detención y muerte del joven.

"Cerraron la causa diciendo que mi nieto había sufrido un accidente natural, un aneurisma. Pero se olvidaron que tenía hundido el ojo izquierdo, un hombro quebrado, tenía quemaduras en la planta del pie. Murió porque lo golpearon tanto que le provocaron un derrame", denunció Ramona en ese entonces.

En 1994, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó reabrir y continuar la investigación.

Nueve años más tarde, el 18 de septiembre de 2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado por la muerte de Bulacio. Se instó a indemnizar a la familia y a "concluir la investigación del conjunto de los hechos de este caso y sancionar a los responsables de los mismos".



Recién una década después, el 8 de noviembre de 2013, Miguel Ángel Espósito, quien estuvo ausente al momento del veredicto, fue condenado a "tres años de prisión en suspenso y sin cumplimiento efectivo".

Se lo sentenció ser el responsable del operativo policial del 19 de abril de 1991. Nadie fue condenado por la paliza que recibió Bulacio dentro la comisaría.

La muerte de la abuela de Walter Bulacio tras su incesante lucha en búsqueda de justicia

"Quiero irme de este mundo sabiendo que se hizo justicia", expresaba la abuela de Walter que alcanzó a conocer el fallo. Un año después, a los 85 años, falleció.

"Es un logro que le hayan dado tres años por lo menos. Me conformo, pero a él no me lo van a devolver", sostuvo Tamara, hermana de Walter, que estuvo acompañada de miembros de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).

La joven, sobre el fallo, agregó: "La expectativa era la pena máxima, de seis años, como tendría que haber sido y que fuera condenado por la muerte de él, no por esto".

Y por último, también cargó contra Espósito: "Me duele que no vaya preso. Me dio bronca; pensé que iba a estar presente, que iba a disculparse o algo, pero nada", agregó la hermana de la víctima.

Walter Bulacio, el joven que quedó inmortalizado en el inconsciente colectivo del rock nacional

El caso de Walter Bulacio fue uno de los más resonantes en democracia en cuanto al marco de la represión policial (Foto: archivo).

Entre las diversas canciones que surgieron para recordar, hacer catarsis contra la policía y homenajear a Bulacio, una de de las que más se destacan es "Anoche soñé con Walter", compuesta por Fito Páez, perteneciente al tercer disco de estudio de Fabiana Cantilo.

"Después corrieron a un bar corrieron y nosotros no. 40 tienen que entrar. Se lo llevaron igual y salimos disparados en un micro. Todo el mundo esta saltando, pero ellos no. Ayer soñé con Walter, ayer soñé con Walter en la prisión".

La Renga, otras de las emblemáticas bandas del rock argentino, inmortalizó el "Cantito Popular", que se ha convertido en uno de los himnos del público en las previa de diversos recitales.

"Vamos La Renga, con huevo vaya al frente, que te lo pide toda la gente. Vamos La Renga, con huevo vaya al frente, que te lo pide toda la gente. Una bandera que diga 'El Che Guevara', un par de rocanroles y un porro pa´ fumar. Matar a un rati para vengar a Walter y en toda la Argentina comienza el carnaval".