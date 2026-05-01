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Murió un sargento del Ejército durante un entrenamiento en Santa Fe: investigan las causas

Diego Gonzalo Frías falleció por una falla multiorgánica tras ser internado en grave estado. El incidente ocurrió en el Batallón de Ingenieros Anfibios 121.

Murió un sargento del Ejército durante un entrenamiento en Santa Fe. 

Murió un sargento del Ejército durante un entrenamiento en Santa Fe. 

Un sargento del Ejército Argentino murió este jueves mientras participaba de un entrenamiento en el Batallón de Ingenieros Anfibios 121, en Santo Tomé. El hecho ocurrió cerca del mediodía durante una jornada de ejercicios para buzos y generó conmoción en el ámbito militar.

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Donald Trump, en plena guerra toma una decisión trascendental con el Pentágono, el ministerio de guerra y uno de los altos jefes militares. (Foto: A24.com)

La víctima fue identificada como Diego Gonzalo Frías, de 38 años y oriundo de la provincia de Buenos Aires. Según las primeras informaciones, el efectivo sufrió un paro cardiorrespiratorio en plena actividad junto a otros integrantes de la unidad.

De acuerdo con fuentes policiales, el episodio se produjo alrededor de las 12:20, en medio de prácticas específicas para buzos militares. Tras descompensarse, Frías fue asistido de inmediato por sus compañeros y luego trasladado de urgencia al Hospital José María Cullen.

El sargento ingresó en estado crítico y fue internado en terapia intensiva. Sin embargo, su cuadro se agravó con el correr de las horas y finalmente falleció cerca de las 16:45.

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El incidente ocurri&oacute; en el Batall&oacute;n de Ingenieros anfibios 121 de la ciudad de Santo Tom&eacute;, provincia de Santa Fe. (Foto: gentileza El Litoral.)

El incidente ocurrió en el Batallón de Ingenieros anfibios 121 de la ciudad de Santo Tomé, provincia de Santa Fe. (Foto: gentileza El Litoral.)

La causa de muerte y la investigación en curso

Los médicos confirmaron que la muerte se produjo por una falla multiorgánica, derivada del cuadro inicial. No obstante, las autoridades buscan determinar en qué contexto exacto ocurrió el episodio y si hubo factores adicionales durante el entrenamiento.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre las condiciones en las que se realizaba la actividad ni si existieron complicaciones previas al colapso.

El mensaje del Ejército

Desde el Ejército Argentino confirmaron el fallecimiento del suboficial y expresaron sus condolencias a la familia. “Con hondo pesar, informamos el fallecimiento del sargento Gonzalo Diego Frías durante un acto del servicio. Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento”, indicaron a través de un comunicado.

El caso quedó bajo investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte en el cuartel de Santo Tomé.

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