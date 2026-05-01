Murió un sargento del Ejército durante un entrenamiento en Santa Fe: investigan las causas

el-incidente-ocurrio-en-el-batallon-de-ingenieros-anfibios-121-de-la-ciudad-de-santo-tome-provincia-de-santa-fe-foto-gentileza-el-litoral-KJEUJ3JNVZH6XILYQGHS2MUBQA El incidente ocurrió en el Batallón de Ingenieros anfibios 121 de la ciudad de Santo Tomé, provincia de Santa Fe. (Foto: gentileza El Litoral.)

La causa de muerte y la investigación en curso

Los médicos confirmaron que la muerte se produjo por una falla multiorgánica, derivada del cuadro inicial. No obstante, las autoridades buscan determinar en qué contexto exacto ocurrió el episodio y si hubo factores adicionales durante el entrenamiento.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre las condiciones en las que se realizaba la actividad ni si existieron complicaciones previas al colapso.

El mensaje del Ejército

Desde el Ejército Argentino confirmaron el fallecimiento del suboficial y expresaron sus condolencias a la familia. “Con hondo pesar, informamos el fallecimiento del sargento Gonzalo Diego Frías durante un acto del servicio. Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento”, indicaron a través de un comunicado.

El caso quedó bajo investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte en el cuartel de Santo Tomé.