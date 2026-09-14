Revelan la delicada situación por la que L-Gante quedó afuera de MasterChef Celebrity: "No lo ven bien, es un tema de salud"

"Lo que me cuentan es eso, hablé obviamente con Telefe, me dicen que finalmente no va a estar. Y que, bueno, frente a estas cosas y que de repente faltan las fotos oficiales y esto, el canal prefirió, obviamente en relación con la productora, prefirieron que no sea parte" del programa, confirmó la periodista de América TV.

En tanto, ante la prudente cautela de la integrante de Intrusos, uno de los conductores del ciclo -Adrián Pallares- fue tajante al analizar la información de su compañera: "Telefe echó a L-gante. En la situación en la que está hoy, Telefe prefiere echarlo, sacarlo del programa, básicamente. Es una decisión del canal, no es una decisión de él. Después, paralelamente, no se contradice con la gira que puede tener y que tenía y toda la historia. Tal vez en su cabeza estaba convivir con las dos cosas. Pero Telefe decide sacarlo".

Quiénes son los 23 participantes con los que iba a competir L-Gante en la nueva edición de MasterChef Celebrity

La nueva edición de MasterChef Celebrity ya tiene definidos a sus protagonistas y, tras la confirmación de los 24 famosos que aceptaron el desafío culinario, ahora la atención está puesta en un cambio inesperado dentro de la lista original.

Una vez más, Wanda Nara será la encargada de ponerse al frente del ciclo de Telefe, mientras que Damián Betular y Germán Martitegui volverán a ocupar sus lugares en el jurado. A ellos se sumará Maru Botana, quien tendrá la responsabilidad de evaluar las preparaciones de los participantes.

La propuesta reunirá a figuras de diferentes ámbitos, que deberán abandonar por un momento sus actividades habituales para ponerse el delantal y demostrar sus habilidades frente a las hornallas.

La lista está integrada por Alejandro Lerner, Campi, China Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, Elizabeth Vernaci, Grego Rossello, Hernán Coronel, Juli Poggio, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco, Lizy Tagliani, Luciana Geuna, Luck Ra, Marta Fort, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Pablo Giralt, Pablo Migliore, Pachu Peña, Paula Trápani, Rocío Robles, Sebastián Presta, y L-Gante completaba la nómina de los famosos dispuestos a ponerse el delantal para demostrar sus habilidad culinarias.

Sin embargo, en las últimas horas surgió una modificación. Tras la baja de Elián Valenzuela, ahora queda por definir quién será la figura que ocupará su lugar en la competencia y completará el grupo de participantes de esta nueva temporada.