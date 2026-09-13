Madrugada trágica en Temperley: un colectivo chocó contra una casa y murió el chofer

Un colectivo de la línea 527 chocó contra una casa en Temperley durante la madrugada de este domingo y murió el chofer, que era la única persona que viajaba en la unidad.
El conductor de la línea 527 perdió el control de la unidad durante la madrugada y terminó impactando contra una vivienda. Investigan las causas del siniestro.
Un colectivo de la línea 527 chocó contra una casa en Temperley durante la madrugada de este domingo y murió el chofer, que era la única persona que viajaba en la unidad.
El siniestro ocurrió en la esquina de Caaguazú y Dinamarca, en el partido de Lomas de Zamora. Por causas que todavía son investigadas, el conductor perdió el control del vehículo y terminó impactando violentamente contra el frente de una vivienda.
El colectivo circulaba sin pasajeros cuando se produjo el accidente. Tras perder el control, la unidad se desvió de su trayectoria y terminó incrustada parcialmente en el frente de una casa.
La violencia del impacto provocó importantes daños materiales tanto en el colectivo como en la vivienda. Las imágenes difundidas después del accidente permitieron dimensionar la magnitud del choque.
El conductor sufrió graves heridas como consecuencia del impacto y murió en el lugar.
Después del accidente, efectivos policiales trabajaron en la zona para preservar la escena y comenzar con las primeras actuaciones.
Vecinos que se encontraban en las inmediaciones aseguraron que el colectivo habría circulado a alta velocidad antes del choque. Sin embargo, esa versión todavía no fue confirmada oficialmente y deberá ser determinada mediante las pericias.
Los investigadores analizarán el estado del vehículo, las condiciones del lugar, los testimonios y las eventuales imágenes de cámaras de seguridad para establecer qué ocurrió en los instantes previos al impacto.
Uno de los elementos que evitó que la tragedia tuviera más víctimas fue que el colectivo no llevaba pasajeros al momento del accidente.
De acuerdo con la información disponible hasta el momento, el chofer era la única persona que se encontraba dentro de la unidad.
La investigación continuará para determinar si la velocidad, una falla mecánica, una indisposición del conductor u otra circunstancia pudo haber provocado que perdiera el control del colectivo.
Por el momento, no hay una causa confirmada del accidente.