Madrugada trágica en Temperley: un colectivo chocó contra una casa y murió el chofer

El conductor sufrió graves heridas como consecuencia del impacto y murió en el lugar.

Investigan por qué el chofer perdió el control

Después del accidente, efectivos policiales trabajaron en la zona para preservar la escena y comenzar con las primeras actuaciones.

Vecinos que se encontraban en las inmediaciones aseguraron que el colectivo habría circulado a alta velocidad antes del choque. Sin embargo, esa versión todavía no fue confirmada oficialmente y deberá ser determinada mediante las pericias.

Los investigadores analizarán el estado del vehículo, las condiciones del lugar, los testimonios y las eventuales imágenes de cámaras de seguridad para establecer qué ocurrió en los instantes previos al impacto.

No hubo pasajeros heridos

Uno de los elementos que evitó que la tragedia tuviera más víctimas fue que el colectivo no llevaba pasajeros al momento del accidente.

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, el chofer era la única persona que se encontraba dentro de la unidad.

La investigación continuará para determinar si la velocidad, una falla mecánica, una indisposición del conductor u otra circunstancia pudo haber provocado que perdiera el control del colectivo.

Por el momento, no hay una causa confirmada del accidente.