Se metió contramano en una ruta, chocó de frente y se negó a hacer el test de alcoholemia

Proyecto nuevo - 2023-09-10T173145.107.png El vehículo que circulaba a contramano. (Foto: captura)

La mujer sufrió importantes heridas al igual que una acompañante que iba junto a ella. En tanto, se negó a que le realizaran un test de alcoholemia tras el impacto, por lo que quedó detenida.

Según indicó La Capital de Mar del Plata, los oficiales que participaron del operativo afirmaron que la mujer "estaba evidentemente alcoholizada", aunque se negaba a soplar la pipeta. De hecho, la conductora, que no presentó su registro ni documentos, sostuvo: "No, no soplo más porque me va a dar positivo".

Proyecto nuevo - 2023-09-10T173128.434.png El vehículo que circulaba en sentido correcto. (Foto: captura)

Quiénes viajaban a bordo del vehículo que circulaba de forma correcta

En el Fiat Siena viajaban dos oficiales mujeres y un subteniente, quienes se dirigían hacia Sierra de los Padres para iniciar su servicio en la Comisaría 14, y también debieron ser hospitalizados. Fuentes policiales precisaron que una de las oficiales sufrió lesiones en la cadera y fracturas en una de sus piernas.

Luego del choque, intervino personal de la Dirección de Tránsito, de Defensa Civil y de Policía Científica. Asimismo, el fiscal Rodolfo Moure, de la Unidad Funcional de Instrucción de Delitos Culposos, ordenó la aprehensión de la conductora del Peugeot y la realización de un control de alcohol en sangre por extracción, en el marco de una causa por "lesiones culposas agravadas por pluralidad de víctimas".