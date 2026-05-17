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Conmoción en Córdoba por un feroz incendio: así murieron un nene de 6 años y una mujer

Las llamas destruyeron una vivienda familiar en Saldán y atraparon a sus ocupantes. Investigan cómo comenzó el fuego.

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Conmoción en Córdoba por un feroz incendio: así murieron un nene de 6 años y una mujer

Una tragedia sacudió a la provincia de Córdoba luego de que un feroz incendio destruyera una vivienda familiar en la localidad de Saldán y provocara la muerte de un niño de seis años y de una mujer de 47. El dramático episodio, además, dejó a otras dos personas internadas en estado crítico.

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El incendio se desató durante la tarde del sábado, cerca de las 17:40, en una casa ubicada sobre la avenida Eva Perón al 200, en el barrio Luis de Tejeda. Según informaron fuentes policiales, las llamas avanzaron con enorme rapidez y una intensa columna de humo terminó atrapando a todos los ocupantes dentro de la propiedad.

Desesperación y rescate en medio de las llamas

Cuando los bomberos voluntarios y efectivos policiales llegaron al lugar, se encontraron con una escena desesperante. Un hombre de 44 años debió ser asistido de urgencia en plena vía pública tras sufrir una grave intoxicación por monóxido de carbono. Luego de ser reanimado, fue trasladado al Instituto del Quemado debido a la complejidad de su cuadro.

En paralelo, el resto de los integrantes de la familia fue derivado rápidamente a distintos centros de salud. Sin embargo, los médicos confirmaron poco después la muerte del nene de seis años y de la mujer de 47, quienes presentaban graves quemaduras y severos problemas respiratorios provocados por la inhalación de humo.

Además, una anciana de 86 años continúa internada en terapia intensiva y pelea por su vida bajo pronóstico reservado.

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Conmoción en Córdoba y una investigación en marcha

El devastador incendio generó una profunda conmoción en toda la región, especialmente porque ocurre pocos días después de otro episodio similar registrado en Salsipuedes, donde una niña de tres años murió durante un incendio en una vivienda.

Mientras tanto, los peritos trabajan para determinar cómo se originó el fuego y cuáles fueron las circunstancias que provocaron el avance tan veloz de las llamas dentro de la casa.

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