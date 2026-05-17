Conmoción en Córdoba por un feroz incendio: así murieron un nene de 6 años y una mujer

Además, una anciana de 86 años continúa internada en terapia intensiva y pelea por su vida bajo pronóstico reservado.

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Conmoción en Córdoba y una investigación en marcha

El devastador incendio generó una profunda conmoción en toda la región, especialmente porque ocurre pocos días después de otro episodio similar registrado en Salsipuedes, donde una niña de tres años murió durante un incendio en una vivienda.

Mientras tanto, los peritos trabajan para determinar cómo se originó el fuego y cuáles fueron las circunstancias que provocaron el avance tan veloz de las llamas dentro de la casa.