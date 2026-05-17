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Juicio por la muerte de Maradona: Gianinna endureció su postura y habló de un "plan" alrededor de Diego

Tras años de bajo perfil, Gianinna Maradona asumió un papel decisivo en la búsqueda de justicia por la muerte de su padre.

Facundo Pastor
por Facundo Pastor |
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Juicio por la muerte de Maradona: Gianinna endureció su postura y habló de un plan alrededor de Diego

Juicio por la muerte de Maradona: Gianinna endureció su postura y habló de un "plan" alrededor de Diego

El juicio por la muerte de Diego Maradona volvió a colocar a Gianinna Maradona en el centro de la escena judicial y mediática. A más de cinco años del fallecimiento del ex capitán de la Selección argentina, la hija menor del ídolo asumió un rol decisivo dentro del proceso: pasó de mantener un perfil reservado a convertirse en una de las voces más críticas contra el equipo médico que acompañó a su padre durante sus últimos días.

Leé también El furioso descargo de Gianinna Maradona tras un tenso episodio con Leopoldo Luque en el juicio de Diego
El furioso descargo de Gianinna Maradona tras un tenso cara a cara con Leopoldo Luque en el juicio.

Hace varias jornadas, durante su declaración ante el tribunal de San Isidro, Gianinna apuntó directamente contra los profesionales imputados y describió un contexto de abandono, manipulación y falta de información alrededor de la internación domiciliaria de Maradona.

Según el expediente al que accedió A24.com, la familia depositó su confianza en las decisiones médicas encabezadas por el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov. Sin embargo, con el correr de los días comenzaron a advertir que las condiciones en las que se encontraba Diego estaban lejos de ser las adecuadas.

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El cambio de rol de Gianinna en el juicio

La última audiencia de la semana estuvo marcada por un momento de fuerte impacto emocional. Mientras Luque utilizaba una presentación en PowerPoint para responder cuestiones médicas vinculadas al análisis forense, proyectó accidentalmente una fotografía del cuerpo de Maradona en la morgue.

Gianinna había evitado durante todos estos años ver imágenes de la autopsia de su padre. Apenas apareció la fotografía en la pantalla, distintos integrantes de la sala comenzaron a advertirle a Luque que detuviera la presentación. Sin embargo, el rol de Gianinna no se limita únicamente a su condición de testigo.

En las últimas semanas también impulsó públicamente la posibilidad de ampliar la investigación hacia otras figuras del entorno de Diego, entre ellas el abogado Matías Morla y el empresario Víctor Stinfale. Según sostuvo, alrededor de Maradona existió “un plan” en el que distintas personas “manejaban los hilos” de su vida cotidiana y de sus decisiones médicas.

En paralelo, Gianinna se consolidó como una de las herederas más activas en la búsqueda de justicia. A diferencia de los primeros meses posteriores a la muerte de Maradona, marcados por internas familiares y disputas públicas, el juicio la mostró ocupando un lugar central dentro de la estrategia de la querella, acompañando audiencias y respaldando el trabajo de los fiscales.

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