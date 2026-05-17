Juicio por la muerte de Maradona: Gianinna endureció su postura y habló de un "plan" alrededor de Diego

El cambio de rol de Gianinna en el juicio

La última audiencia de la semana estuvo marcada por un momento de fuerte impacto emocional. Mientras Luque utilizaba una presentación en PowerPoint para responder cuestiones médicas vinculadas al análisis forense, proyectó accidentalmente una fotografía del cuerpo de Maradona en la morgue.

Gianinna había evitado durante todos estos años ver imágenes de la autopsia de su padre. Apenas apareció la fotografía en la pantalla, distintos integrantes de la sala comenzaron a advertirle a Luque que detuviera la presentación. Sin embargo, el rol de Gianinna no se limita únicamente a su condición de testigo.

En las últimas semanas también impulsó públicamente la posibilidad de ampliar la investigación hacia otras figuras del entorno de Diego, entre ellas el abogado Matías Morla y el empresario Víctor Stinfale. Según sostuvo, alrededor de Maradona existió “un plan” en el que distintas personas “manejaban los hilos” de su vida cotidiana y de sus decisiones médicas.

En paralelo, Gianinna se consolidó como una de las herederas más activas en la búsqueda de justicia. A diferencia de los primeros meses posteriores a la muerte de Maradona, marcados por internas familiares y disputas públicas, el juicio la mostró ocupando un lugar central dentro de la estrategia de la querella, acompañando audiencias y respaldando el trabajo de los fiscales.