Alerta en Independiente: investigan tres casos de grooming en las divisiones juveniles

Frente a esta situación, Independiente convocó a Grooming Argentina para coordinar acciones de prevención y concientización. Especialistas de la organización se presentaron en el predio de Villa Domínico para brindar charlas informativas sobre los riesgos de este tipo de delitos.

De manera paralela, la institución reunió documentación y pruebas para avanzar con la correspondiente presentación judicial.

CAI

La denuncia fue presentada ante la Justicia

El viernes 15 de mayo de 2026, uno de los apoderados del club y un dirigente se presentaron ante la Fiscalía N.° 2 de Avellaneda para formalizar la denuncia penal y entregar el material recopilado.

Además, las partes acordaron volver el lunes 18 de mayo con el objetivo de ampliar la presentación judicial y aportar nueva información vinculada a la investigación.

En el cierre del comunicado, Independiente reafirmó su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes y sostuvo que continuará trabajando junto a profesionales y organismos especializados para prevenir y combatir cualquier forma de violencia contra menores.