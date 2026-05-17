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Alerta en Independiente: investigan tres casos de grooming en las divisiones juveniles

El club activó los protocolos internos tras la denuncia de una familia y presentó pruebas ante la Fiscalía de Avellaneda.

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Alerta en Independiente: investigan tres casos de grooming en las divisiones juveniles

Alerta en Independiente: investigan tres casos de grooming en las divisiones juveniles

Independiente confirmó que realizó una denuncia penal luego de detectar tres casos de grooming que involucran a chicos de las divisiones infanto-juveniles del club. La institución aseguró que activó inmediatamente los protocolos internos de protección y asistencia tras tomar conocimiento de la situación.

Leé también Una pensión con cámaras en los cuartos y castigos por pedir frazadas: lo que reveló una denuncia por grooming
El allanamiento se produjo este martes en la pensión que un hombre de 54 años administraba en González Catán. (Foto: prensa PBA).

Según explicó el club mediante un comunicado oficial, todo comenzó cuando el padre de uno de los menores se contactó con el entrenador de la categoría para denunciar que su hijo había sido víctima de esta modalidad delictiva.

A partir de ese momento, las autoridades recibieron a la familia en la sede social junto con integrantes de las áreas correspondientes y pusieron a disposición asistencia integral para preservar la salud psicofísica del menor.

Detectaron otros dos casos y convocaron a especialistas

Luego de la primera denuncia, el club notificó a las distintas áreas internas para reforzar las tareas de prevención y seguimiento. En ese contexto, el equipo interdisciplinario de Casa CAI identificó otros dos episodios con características similares, que también fueron puestos en conocimiento de la dirigencia.

Frente a esta situación, Independiente convocó a Grooming Argentina para coordinar acciones de prevención y concientización. Especialistas de la organización se presentaron en el predio de Villa Domínico para brindar charlas informativas sobre los riesgos de este tipo de delitos.

De manera paralela, la institución reunió documentación y pruebas para avanzar con la correspondiente presentación judicial.

CAI

La denuncia fue presentada ante la Justicia

El viernes 15 de mayo de 2026, uno de los apoderados del club y un dirigente se presentaron ante la Fiscalía N.° 2 de Avellaneda para formalizar la denuncia penal y entregar el material recopilado.

Además, las partes acordaron volver el lunes 18 de mayo con el objetivo de ampliar la presentación judicial y aportar nueva información vinculada a la investigación.

En el cierre del comunicado, Independiente reafirmó su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes y sostuvo que continuará trabajando junto a profesionales y organismos especializados para prevenir y combatir cualquier forma de violencia contra menores.

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