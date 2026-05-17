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Dominique Metzger confesó que está enamorada y quién es su pareja: "Contenta"

La periodista y conductora Dominique Metzger abrió su corazón y por primera vez dio detalles de su presente sentimental.

17 may 2026, 12:10
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Dominique Metzger confesó que está enamorada y quién es su pareja: Contenta
Dominique Metzger confesó que está enamorada y quién es su pareja: Contenta

Dominique Metzger confesó que está enamorada y quién es su pareja: "Contenta"

Mirtha Legrand suele sacar durante el diálogo con los invitados de su programa algunos datos privados que sorprenden y en la última edición de su programa no fue la excepción.

La diva recibió en su mesa del sábado 16 de mayo a la actriz Mercedes Morán, los periodistas Dominique Metzger y Horacio Pagani, y el cantante de cumbia El Polaco.

Lo cierto es que Chiquita indagó sobre el presente sentimental de Dominique Metzger , quien por primera vez contó que está en pareja y dio detalles del inicio del reciente vínculo.

"¿Vos tenés pareja?", le consultó Mirtha Legrand. Y la periodista y conductora de Telenoche explicó sonriendo: "Estoy arrancando algo, hace poquito, sí. Estoy contenta".

"Él es tranquilo y no es del medio, que viene bien. Estoy como en la etapa del enamoramiento", agregó con cara de felicidad. Ante la insistencia de la conductora de saber a qué se dedica el hombre, la periodista reaccionó: "¡Me pongo nerviosa! No tiene nada que ver con el medio. No le gusta, le mando un beso, él sabe", dijo enviándole un saludo a cámara.

Y cerró enamorada e ilusionada en medio de su gran presente amoroso y sin brindar más detalles sobre el hombre que la acompaña: "Estoy muy contenta".

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El irónico posteo de Dominique Metzger contra Manuel Adorni

Dominique Metzger reaccionó a pura ironía a la polémica por el viaje de la esposa de Manuel Adorni en el avión presidencial en medio de sus vacaciones en la arena uruguaya.

La conductora de Telenoche (El Trece) compartió tres imágenes en la playa, en bikini y tomando mate, acompañadas de un comentario que no pasó desapercibido.

“¡Deslomándome en las playas de Uruguay”, lanzó picante la periodista y el posteo fue interpretado como una clara burla a las palabras de Manuel Adorni, quien había declarado: “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que me acompañe (por la esposa)”.

La intervención de Dominique Metzger a su estilo, desde un costado más liviano y sarcástico, terminó de amplificar la discusión y mantener el tema en torno al escándalo Adorni en agenda.

dominique metzger adorni

     

 

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