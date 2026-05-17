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El especial mensaje de Claudia Villafañe a Gianinna Maradona por su cumpleaños con fotos inéditas: "Valentía"

La empresaria Claudia Villafañe compartió un sentido mensaje en redes por el cumpleaños de Gianinna Maradona con varias postales privadas.

17 may 2026, 14:10
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El especial mensaje de Claudia Villafañe a Gianinna Maradona por su cumpleaños con fotos inéditas: Valentía
El especial mensaje de Claudia Villafañe a Gianinna Maradona por su cumpleaños con fotos inéditas: Valentía

El especial mensaje de Claudia Villafañe a Gianinna Maradona por su cumpleaños con fotos inéditas: "Valentía"

Claudia Villafañe volcó sus sentimientos en un emotivo posteo desde las redes sociales por el cumpleaños número 37 de su hija Gianinna Maradona (16 de mayo).

La organizadora de eventos y ex ganadora del reality gastronómico MasterChef Celebrity (Telefe) en la edición 2021 abrió su corazón en un posteo a corazón abierto para su hija en un día muy especial.

La ex de Diego Maradona acompañó además su mensaje con varias fotos inéditas del álbum familiar de Gianinna en distintos momentos de su vida como cuando era niña y durante el embarazo de su hijo Benjamin, fruto de su relación con el ex futbolista Sergio Kun Agüero.

"Feliz vida negra de mi corazón! Orgullosa de vos por tu nobleza, tu carisma, tu carácter, tu valentía, por ser la mejor mamá que mi nieto pueda tener y por seguir enseñándome a ser mamá!", comenzó su posteo Claudia Villafañe.

Y agregó movilizada: "Gracias por dejarme disfrutar de Benja desde el día que nació, lo digo porq estuve ahí viéndolo nacer! Verte sonreír es mi felicidad! Te amo con todo mi alma @giamaradona".

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Gianinna Maradona explotó contra Leopoldo Luque en el juicio de Diego

Gianinna Maradona se volcó a sus redes sociales y manifestó todo su enojo después de un duro cruce con Leopoldo Luque en el juicio por la muerte de Diego Maradona.

La hija del ex futbolista se descompensó al ver imágenes de la autopsia de su padre, intentó desconectar el televisor en el que se mostraba el video, y se retiró de la sala en medio de insultos al neurocirujano.

"Después de lo que pasó ayer, Gianinna Maradona se pronunció en sus redes sociales. Voy a leer, cito textual, y si quieren pongan el 'pip' por las dudas", advirtieron desde el ciclo La mañana con Moria (El Trece) antes de comenzar la lectura del mensaje.

Sin nombrar a Luque, Gianinna fue lapidaria: "Hijo de puta, eso es lo que sos, un hijo de puta". Y cerró esa primera historia con una frase que pegó fuerte: "Sin empatía, sin corazón, sin escrúpulos, hoy dejaste en evidencia que sos capaz de cualquier cosa".

"Eso es por lo que pasó ayer, que Luque mostró en la pantalla lo de la autopsia. Por esa estrategia macabra", puso en contexto la conductora Moria Casán.

Y en otra historia con una imagen junto a su padre, Gianinna expresó: "Falta un día menos para volver a encontrarnos. No voy a parar, con el alma en la mano, el corazón destruido y la psiquis cagada a palos. No voy a parar hasta el final, te lo prometo, te amo".

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