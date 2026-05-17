El especial mensaje de Claudia Villafañe a Gianinna Maradona por su cumpleaños con fotos inéditas: "Valentía"

Y agregó movilizada: "Gracias por dejarme disfrutar de Benja desde el día que nació, lo digo porq estuve ahí viéndolo nacer! Verte sonreír es mi felicidad! Te amo con todo mi alma @giamaradona".

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Gianinna Maradona explotó contra Leopoldo Luque en el juicio de Diego

Gianinna Maradona se volcó a sus redes sociales y manifestó todo su enojo después de un duro cruce con Leopoldo Luque en el juicio por la muerte de Diego Maradona.

La hija del ex futbolista se descompensó al ver imágenes de la autopsia de su padre, intentó desconectar el televisor en el que se mostraba el video, y se retiró de la sala en medio de insultos al neurocirujano.

"Después de lo que pasó ayer, Gianinna Maradona se pronunció en sus redes sociales. Voy a leer, cito textual, y si quieren pongan el 'pip' por las dudas", advirtieron desde el ciclo La mañana con Moria (El Trece) antes de comenzar la lectura del mensaje.

Sin nombrar a Luque, Gianinna fue lapidaria: "Hijo de puta, eso es lo que sos, un hijo de puta". Y cerró esa primera historia con una frase que pegó fuerte: "Sin empatía, sin corazón, sin escrúpulos, hoy dejaste en evidencia que sos capaz de cualquier cosa".

"Eso es por lo que pasó ayer, que Luque mostró en la pantalla lo de la autopsia. Por esa estrategia macabra", puso en contexto la conductora Moria Casán.

Y en otra historia con una imagen junto a su padre, Gianinna expresó: "Falta un día menos para volver a encontrarnos. No voy a parar, con el alma en la mano, el corazón destruido y la psiquis cagada a palos. No voy a parar hasta el final, te lo prometo, te amo".