Secuestro y violación en Villa Devoto: dictaron la prisión preventiva para el principal acusado de la causa

Según informó Télam, el juez Criminal y Correccional 25 porteño, Alejandro Villanueva, hizo lugar al pedido realizado por la Unidad Fiscal de Flagrancia Oeste, a cargo del fiscal Sebastián Corral Galvano, y dictó su prisión preventiva por "abuso sexual con acceso carnal, privación ilegal de la libertad, lesiones agravadas, desobediencia y resistencia a la autoridad".

Tras ello, el magistrado se declaró incompetente en el caso y remitió el expediente a la justicia nacional.

La ex pareja del detenido también lo acusó de violencia de género

En ese marco, Laura, expareja del acusado, dijo que Calvo "es una persona violenta", aunque no creyó que fuera "capaz de llegar a secuestrar a alguien tanto tiempo, abusar y golpear".

"La última vez que lo vi me tuvo un día y medio encerrada, me quitó el celular y por suerte logré volver a mi casa. Habíamos tenido situaciones de violencia, uno de los vidrios que está roto en la pieza de él lo rompí yo pataleando tratando de irme, pidiendo auxilio pero nadie me escuchó", recordó.

En esa ocasión, ocurrida en diciembre de 2022, la mujer pudo salir del lugar porque le dijo que se tenía que ir a trabajar y le devolvió el teléfono, tras lo cual decidió "no verlo nunca más".

imagepng (6).webp La casa dónde fue secuestrada la víctima. (Foto: archivo)

Del hecho ocurrido el martes, se descubrió por el llamado de un vecino al 911 que reportaba un presunto caso de violencia de género en una casa de la calle Pareja al 4500.

Oficiales de la Comisaría Vecinal 11 B de la Policía de la Ciudad fueron hasta allí. Ante tal panorama, los policías consultaron al fiscal Corral Galvano, quien ordenó el envío de especialistas de la Superintendencia de Violencia Familiar y de Género de la Policía de la Ciudad.

Tras una revisión general, uno de los policías levantó una persiana maltrecha del frente de la casa, y pudo ver a un hombre con el torso desnudo y a su lado una mujer, con el cuerpo y el rostro con lastimaduras visibles y con una mochila en la espalda.

Al mujer, al ver al policía, quebró el silencio con un grito de auxilio desesperado: "Ayúdeme a salir". El hombre, por su parte, intentó evadir la situación e intentó que los policías se retiraron del lugar.

Una vez que la mujer fue liberada y quedó a resguardo, contó que hacía tres semanas que estaba cautiva por el dueño de esa casa y que en ese lapso había recibido golpizas y abusos sexuales reiterados, el último de ellos a primera hora de ese mismo día.