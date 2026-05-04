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La picante observación de Santiago del Moro sobre Solange Abraham que incomodó en Gran Hermano

En Gran Hermano, Titi apuntó contra Eduardo por defender actitudes de Solange Abraham y Santiago Del Moro sorprendió al remarcar su nombre aún presente.

4 may 2026, 00:35
del moro y solange gh
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Este domingo, durante la cena de nominados en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), el nombre de Solange Abraham volvió a aparecer en la conversación, pese a que ya fue expulsada de la casa. La situación se dio cuando Titi Tcherkaski expresó su deseo de que Eduardo Carrera sea el próximo en dejar el juego, y sus palabras derivaron en un intenso intercambio.

Titi explicó que su postura se debía a que Eduardo había defendido actitudes que, según ella, eran indefendibles. Ante la consulta de Carrera, la participante mencionó directamente a Solange y recordó un episodio que la había marcado. Allí, señaló que Eduardo se puso al frente de todos y los acusó de haberlo insultado, cuando en realidad, según su versión, la única que utilizó esa palabra fue Sol.

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En medio de la discusión, Santiago del Moro intervino con un comentario que sorprendió a los jugadores: “Ahora chicos, una cosa les digo, les quiero preguntar. ¿Sol no está en la casa y siguen hablando de ella?”. Su observación puso en evidencia cómo la exjugadora sigue generando repercusiones incluso fuera del juego.

Titi, firme en su postura, respondió que la salida de Solange dejó huellas dentro de la casa y que todavía hay cuestiones pendientes que se arrastran. “Y es que dejó muchas cosas feas, dejó mucha tierra acá que hay que ir sacando de a poco. Y gente que defendió las cosas que hizo Sol, yo creo que debería irse también”, expresó.

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Cómo fue el particular descargo de la familia de Lolo Poggio contra Solange Abraham que desató polémica

En medio de la tensión que atraviesa Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), la familia de Lolo Poggio decidió dar un paso al frente y responder a Solange Abraham, quien había cuestionado el desempeño de la participante dentro de la casa.

El conflicto comenzó tras las declaraciones de Solange -recién eliminada del reality-, quien criticó la estrategia de Lolo y sugirió que pasaba gran parte del tiempo descansando al sol, sin mostrar un juego activo. Durante su visita a Corta por Lozano, la exjugadora fue tajante al marcar diferencias con otros participantes y aseguró que su objetivo siempre fue competir de manera frontal, sin optar por un perfil bajo.

Las palabras no tardaron en generar reacción. Desde la cuenta oficial de Lolo, su familia publicó un mensaje en Instagram que rápidamente se viralizó. Con ironía, recordaron la salida de Solange y defendieron la presencia de Poggio en el programa. Además, remarcaron que la rubia no se limita a descansar, sino que participa activamente en las tareas de la casa, desde cocinar hasta hacerse cargo de las pruebas semanales.

En ese mismo comunicado, la familia subrayó que la continuidad de Lolo en el reality depende exclusivamente del voto del público. Con firmeza, remarcaron que sigue en carrera porque la gente así lo decidió, mientras que Solange quedó fuera por la decisión de Gran Hermano.

La respuesta, lejos de apagar la polémica, encendió aún más el debate en redes sociales. Muchos usuarios señalaron que el mensaje reforzó la imagen de Lolo como una participante dedicada a las tareas domésticas, más que a una estrategia de juego clara.

Lo cierto es que la competencia continúa abierta y cada semana puede redefinir el rumbo de los jugadores. Con varias galas por delante, cada movimiento dentro de la casa será clave para conquistar el apoyo del público y mantenerse en carrera hacia la gran final.

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Respuesta flia Lolo Poggio a Solange Abraham

     

 

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