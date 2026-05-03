Fuerte cruce en la cena de Gran Hermano: Gladys "La Bomba Tucumana" destrozó a Luana Fernández y estalló todo

“Yo voy en contra tuyo porque vos te portaste mal conmigo”, retrucó Gladys. Luana, por su parte, defendió su juego: “Yo eso ya lo hablé y te lo aclaré. Y siento que viniste a destruir mi grupo donde yo estaba, que ya ahora no lo necesitás. Tu hijo tiene 33 años igualmente, ya lo hablamos a eso. Esto es un juego, es un reality show”.

La discusión se tornó más personal cuando Gladys le exigió respeto: “Pará, pará, sé respetuosa, ya que no lo fuiste nunca conmigo. Yo no vine acá a acostarme con nadie, capaz que vos sí”. A lo que Luana replicó: “No lo sé, no parece”. La tensión era palpable y ninguna cedía terreno.

Gladys cerró con contundencia: “Te equivocaste y bien feo conmigo. Con vos no podría convivir nunca, no puedo ni quiero ni deseo”. Luana, sin perder la calma, respondió: “Está perfecto, la gente lo va a decidir. Si me tengo que ir, me voy a ir con la frente en alto, listo, perfecto, te saldrás con la tuya”.

El cruce terminó con un último intercambio que dejó claro que la relación entre ambas está quebrada. “Yo, mi amor, yo tengo vida afuera, tengo trabajo”, dijo Gladys. “Bueno, todos tenemos vida”, retrucó Luana. “No, no sé vos”, cerró La Bomba.

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Por qué se quebró Gladys La Bomba Tucumana en Gran Hermano

En la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Gladys “La Bomba Tucumana” abrió su corazón y compartió un recuerdo cargado de emoción sobre Luciano Ojeda, el gran amor de su vida que falleció tras una dura lucha contra el cáncer.

El momento se dio cuando Santiago del Moro ingresó de manera virtual para conversar con los participantes acerca del edadismo. En ese contexto, Gladys reflexionó sobre los prejuicios hacia las mujeres mayores y cómo esos comentarios suelen estar teñidos de críticas injustas. “Hace un rato fui al stream y estuve hablando de ese tema, porque, así como yo, hay muchas mujeres de mi edad que son hateadas si se ponen una pollera corta, dicen que sos una vieja, una ridícula y generalmente viene de la gente que es más joven”, expresó con firmeza.

La cantante aprovechó para recordar a su pareja y la enseñanza que le dejó. “Yo tuve mi pareja que murió a los 38 años, ojalá tengan la suerte de cumplir 61 como tengo yo y que lo lleven así, bien puestos, y con la aceptación que yo tengo conmigo misma, que es lo único que me importa. Soy dueña de ponerme un short, una minifalda o lo que sea”, agregó.

Del Moro quiso saber cómo había logrado atravesar el duelo y estar presente en el reality. Gladys, visiblemente conmovida, respondió: “Yo acepté la propuesta de venir a la casa de Gran Hermano, porque estaba atravesando un momento, estoy atravesándolo como puedo. Hace muy poquito que Luciano me dejó, mi amor, el amor de mi vida, que lo va a ser siempre. Yo me enamoré de grande, de verdad, conocí el amor verdadero, el amor puro, el amor honesto, sincero, sin segundas intenciones, lo conocí de grande”.

Entre lágrimas, relató: “Me enamoré a los 57 años y acompañé a una persona que estaba enferma, elegí quedarme ahí. Ay, me emociono”. Y añadió: “Elegí quedarme con él y acompañarlo hasta el último día de vida que tuvo, estoy acá por eso”.

La artista también compartió cómo intenta seguir adelante: “Me pasó viendo videos, cosas nuestras, tratando de seguir, porque sé que él esté donde esté, querría que yo siga viviendo, siga sonriendo, siga siendo la que fui siempre, siga cantando, porque él amaba que yo cantara, que fuera divertida y alegre como siempre soy, que es la faceta que por ahí la gente no conoce de mí”.

Finalmente, explicó por qué aceptó estar en el reality: “Por eso también acepté estar acá, para ver qué me pasaba, salirme un poco de ese duelo que no termina nunca y que nunca va a terminar, porque va cambiando de estado. Estoy en la etapa de la aceptación, de que nunca más voy a verlo y de que nunca más voy a escuchar su voz, me encuentro en este momento”.