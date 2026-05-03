Tras su pelea con María Julia Oliván, Karina Iavícoli fue lapidaria con Fernanda Iglesias: "Siempre..."

Y fue más allá al recordar episodios pasados: “Entonces, con esa bandera de 'Yo soy esto, digo siempre la verdad'. No, no siempre dice la verdad. Digo, cuando le pegó a Andrea Taboada, ¿estaba bien lo que hizo? No”.

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Cuál fue el comentario hiriente que le hizo María Julia Oliván a Fernanda Iglesias sobre su físico

Hace unos días salió a la luz un fuerte enfrentamiento entre Fernanda Iglesias y María Julia Oliván, que comenzó en el programa de streaming QUÉ MIEDO y luego se trasladó a la pantalla de Puro Show (El Trece). Allí, Iglesias decidió dar su versión de lo ocurrido y explicar cómo vivió ese cruce.

"Está mintiendo. Por suerte tenía un testigo. Había una persona más ahí. No fue así como dice ella, hay partes ciertas y partes que no. Ella no me habló en ese tono que dice ella. Me da mucha pena contar esto, porque el programa me gustaba hacerlo, yo podía explayarme un montón", expresó la periodista, dejando en claro que su experiencia fue muy distinta a la relatada por Oliván.

Con la intención de aclarar lo sucedido, Iglesias agregó: "Voy a contar lo que pasó". Según su relato, Oliván llegó al estudio con un estado de ánimo alterado: "Cuando llegó ya estaba bastante nerviosa, decía que tenía el pelo sucio, que estaba mal, que se quería ir a la peluquería". Ese detalle, según Fernanda, marcó el inicio de una jornada cargada de tensión.

La situación se intensificó cuando recibió comentarios que la incomodaron. "Después me hizo un comentario sobre mi cuerpo que me pareció raro que alguien me diga algo sobre mi cuerpo", contó. Ante la insistencia de sus compañeros, precisó: "Algo sobre mi cuerpo... 'Estás muy flaca', pero mal me lo dijo. No corresponde".

Y agregó que no fue lo único: "Después también me hizo un comentario sobre lo que estaba comiendo, un sándwich del operador, que estaba ahí. Me dice: 'Fernanda, vos te tenés que gestionar tu propia comida'. Y el pobre operador le dice: 'No, pero yo le convidé el sándwich'".