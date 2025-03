"Te la mato": apuntaron a una nena con una escopeta y los papás la protegieron con un escudo humano

Qué se sabe del violento asalto contra una nena de 7 años

El episodio ocurrió cuando los asaltantes, vestidos de manera inusual para el clima, ingresaron al comercio armados con una escopeta y una cuchilla. Durante diez minutos, mantuvieron a los presentes bajo amenazas mientras exigían dinero y pertenencias de valor.

En medio de la desesperación, la pequeña comenzó a llorar, lo que provocó la furia de uno de los delincuentes, quien la amenazó para que guardara silencio. "Callala o te la mato", le dijo uno de los malhechores a los progenitores.

Ante el peligro inminente, sus padres reaccionaron de inmediato y la rodearon con sus cuerpos, formando un escudo humano para protegerla de cualquier ataque. La valiente acción de los progenitores evitó que la situación escalara aún más.

Embed

Los testigos del hecho quedaron conmocionados por la violencia del asalto y la brutalidad con la que los delincuentes actuaron. "Este muchacho le decía a la nena 'callala porque la mato'", relató Micaela, una de las personas que presenció el robo, en relación a la menor. "A mí me decía 'no me mires porque te mato'", agregó.

Los delincuentes escaparon rápidamente tras hacerse con el dinero de la caja y algunos objetos de valor. Hasta el momento, no han sido identificados ni detenidos.

La policía se encuentra analizando las cámaras de seguridad para dar con los responsables del ataque que sembró el pánico en el barrio Phillips.