Crimen de Kim Gómez: la decisión que podría cambiar el destino del detenido de 14 años

los-acusados-por-la-muerte-de-kim-gomez-tienen-14-y-17-anos-foto-facebook-cielo-gomez-policia-bonaerense-62IOQM2SOBH7HLP7YUDZGWJN2M.avif Dos delincuentes de 14 y 17 años robaron un auto con una niña de 7 años adentro y, en un trágico desenlace, la menor fue arrollada por el mismo vehículo. (Foto: archivo)

Según detalló la fiscal en diálogo con la agencia Noticias Argentinas, Florencia identificó al joven de 17 años como el que la obligó a bajar del auto y la empujó al suelo antes de huir con el vehículo donde se encontraba su hija. Sobre el segundo implicado, solo pudo precisar que era de menor estatura, pero no logró ver su rostro con claridad.

Las investigaciones continúan con nuevas declaraciones y peritajes clave para el avance del caso. Este viernes, en el Juzgado de Menores N°1, se llevará a cabo una audiencia clave donde la jueza resolverá si el menor de 14 años continuará detenido en máxima seguridad hasta que cumpla la mayoría de edad.

En paralelo, se espera una multitudinaria marcha frente al Juzgado para exigir justicia por Kim Gómez. La convocatoria, difundida en redes sociales, insta a los ciudadanos a manifestarse bajo el lema: "Todos somos Kim. Salgan a la calle desde donde estén con sus dibujos y carteles".

"Miré al costado y vi el cuerpito": el desgarrador testimonio de un testigo del crimen de Kim

El brutal hecho de inseguridad conmocionó a Altos de San Lorenzo, en La Plata. El martes de la semana pasada, dos delincuentes de 14 y 17 años robaron un auto con una niña de 7 años adentro y, en un trágico desenlace, la menor fue arrollada por el mismo vehículo tras intentar escapar.

El episodio ocurrió en la intersección de 72 y 24, cuando los ladrones tomaron un auto que estaba estacionado frente a un supermercado mayorista. Kim Gómez, la pequeña víctima, estaba dentro del vehículo en el momento del robo.

Un testigo del hecho habló con A24. "Estaba en la obra, cuando veo el auto que venía con todo y da contra el poste. Pensé que había sido un choque común. Salió el chico por la ventanilla del auto, cuando miro por el costado, vi algo, y cuando me di cuenta que era una nena, no, no, no quería caer. Cuando escuché el llanto de la mamá, era mucho, no quería que se acerque. Encima los ladrones desaparecieron rápido. Me quedé con la mamá y después ya vino la policía y toda la gente", contó Eric.

"Soy papá, no quiero imaginarme lo que sienten", dijo el hombre conmocionado.