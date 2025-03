Declaró la mamá de Kim Gómez: reconoció a uno de los detenidos y contó cómo fue el trágico robo

Florencia brindó detalles acerca de qué ocurrió esa noche y hasta logró identificar con certeza a uno de los dos menores detenidos por el asesinato a una semana del hecho. Se trata del sospechoso de 17 años, identificado como T.G., quien quedó detenido con prisión preventiva tras una resolución judicial emitida el pasado viernes.

Según el relato de la madre de Kim, fue él quien la interceptó en su auto, la hizo bajar y la tiró al piso para luego subirse a su vehículo desde el lado del acompañante. En este contexto, Florencia dijo haber advertido la presencia de otro sospechoso más chico, pero admitió que no logró verle el rostro.

MTUH7ZXKBBFC5PENNO5MESC364.avif La madre y el padre de Kim Gómez.

Tras ser expulsada de su Fiat Palio color rojo, y sabiendo que su hija había quedado adentro, la mujer persiguió su auto durante varios metros hasta que los delincuentes finalmente chocaron contra una columna y se dieron a la fuga. Los dos fueron detenidos horas después por la Policía Bonaerense.

El pedido de justicia de la madre de Kim

El pasado viernes, en la previa a la audiencia en la que se definió que el sospechoso de 17 años quedara detenido con prisión preventiva por el crimen de Kim, la mamá de la niña habló por primera vez ante la prensa y pidió Justicia por su hija.

“Que se haga justicia, Kim no fue la primera, pero quiero que sea la última. Me la destrozaron a mi bebé. No puedo olvidar de sus imágenes”, dijo entre lágrimas junto a Marcos Gómez, el papá de la niña y su expareja.

Y agregó: “No nos dejen solos, queremos que nos ayuden en todo lo que puedan”. En diálogo con la prensa, aseguró que está conforme con la Justicia, ya que la jueza y la fiscal se portaron “de diez”.