Terror en el aula: la contundente medida que tomaron contra los alumnos que planeaban una masacre

Mientras tanto, la familia de la adolescente señalada como líder del grupo se presentó en la institución y dialogó con las autoridades, aunque evitó un contacto directo con el resto de la comunidad para no alimentar la tensión del momento.

Los escalofriantes audios de los alumnos que planificaban una masacre en un colegio

En las últimas horas, salieron a la luz escalofriantes audios de los integrantes del grupo de WhatsApp “Tiroteo Escolar”, donde se confirma la intención de realizar la masacre.

En los mensajes, una de las alumnas afirma que el día elegido para llevar adelante la masacre es el 13 de julio, coincidiendo con su cumpleaños. “¿Estás 100% segura que lo vas a hacer?”, le preguntan en un mensaje de audio. “Sí”, responde la joven sin dudar.

Otro de los audios confirma el acceso a armas de fuego, específicamente un revólver que la estudiante podía obtener de su padrastro.

Sin embargo, en la conversación también se evidencia que no todos los miembros estaban de acuerdo con el plan. Uno de los adolescentes expresa sus dudas: “No quiero, la verdad. No me quiero meter en más problemas”. Luego, agrega: “Es mejor que no lo hagan, porque la verdad es que somos re jóvenes todavía”.

Cuando este joven decide apartarse del grupo, la organizadora principal reacciona de inmediato: “Si no vas a estar, ¿por qué queremos tenerte ahí en el grupo?”, y lo expulsa del chat.

Planeaban una masacre con un tiroteo escolar: el caso

La trama salió a la luz tras el hallazgo de un chat en el que el grupo de alumnos detalla cómo llevaría a cabo un ataque en la escuela. En los mensajes, discutían estrategias para ingresar armas, distribuir roles y ejecutar la masacre dentro del aula.

Además, en la madrugada posterior a la denuncia, circuló una amenaza vía WhatsApp dirigida a los estudiantes que conocían el plan, en la que se mostraba un arma y se advertía: "Callados todos, si no va el arma, va el fierro". Esto generó aún más temor entre las familias, algunas de las cuales decidieron no enviar a sus hijos a la escuela hasta que se garantice su seguridad.

Padres y docentes insisten en que el retorno a la normalidad será un proceso gradual y que se necesita un trabajo conjunto entre la comunidad educativa, la Justicia y las familias para evitar que una situación de esta magnitud vuelva a repetirse.